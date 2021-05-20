رعد 2021.. تمرين تكتيكي جديد بالذخيرة الحية بالناحية الثانية

أشرف على تنفيذه الفريق شنقريحة

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بعنوان “رعد-2021″.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أن “الفريق السعيد شنقريحة أشرف في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بعنوان رعد-2021، قامت بتنفيذه وحدات من اللواء 38 مشاة ميكانيكية ومن الفرقة الثامنة المدرعة، ووحدات من القوات الجوية، وذلك بميدان الرمي والمناورات التابع للناحية العسكرية الثانية والذي يندرج في إطار اختتام برنامج التحضير القتالي لسنة 2020/2021”.

وبميدان الرمي والمناورات، “استمع الفريق إلى عرض حول الفكرة العامة للتمرين قدمه اللواء جمال حاج لعروسي، قائد الناحية العسكرية الثانية، وعروضا أخرى حول مراحل تنفيذ التمرين قدمها كل من قائد الفرقة الثامنة المدرعة وقائد اللواء 38 مشاة ميكانيكية”.

ويأتي هذا التمرين “تتويجا لسنة التحضير القتالي 2020/2021 ويهدف إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات، فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة”.

وأشار البيان إلى أن الفريق “تابع عن كثب مجريات الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة، بدءا من الطيران المقاتل ومروحيات الإسناد الناري، مرورا بمختلف محطات الأعمال القتالية المنفذة، في ظروف قريبة جدا من جو المعركة الحقيقية”.

وأضاف أن “كل هذه الأعمال القتالية اتسمت باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي جد ممتاز، يعكس بحق القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات، كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية”.

كما شهد التمرين أيضا –يضيف البيان– “إنزال مفارز من المظليين المغاوير وكذا إبرار مفارز أخرى بواسطة المروحيات في عمق ميدان الأعمال القتالية”.