رعية إفريقي ينتحل صفة موظف بقنصلية للاحتيال على شاب!

عرض عليه صفقة لتحويل مبلغ مالي معتبر إلى عملة مزورة

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء، الخميس، رعية من جنسية مالية رفقة ثلاثة متهمين جزائريين بتهمة النصب والاحتيال باستعمال هويات كاذبة والمشاركة في النصب، عقب تورطهم في عملية احتيال راح ضحيتها شاب سلبوا منه مبلغ مالي قارب ملياري سنتيم بعد تحويله إلى العملة الصعبة التي تبين أنها مزورة.

وتعود وقائع القضية إلى شهر جويلية الفارط، إثر شكوى تلقتها مصالح الأمن ببرج الكيفان من شاب، ورد فيها أن المتهم الرئيسي المدعو “ع.إ” وهو مهاجر غير شرعي من جنسية مالية، انتحل هوية ممثل قنصلية انجليترا في الجزائر، واستغل ذلك في الاحتيال عليه في صفقة شراء عملة مزورة.

وأضاف الضحية، أنه تعرف على المتهم عن طريق سيدة ادعت أنها ثرية جدا ومقيمة ببريطانيا، وتواصلت معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطورت العلاقة بينهما لتعرض عليه مساعدتها في ايصال مبلغ مالي معتبر ستتبرع به لأحد معارفها يقيم بالجزائر، كما طلبت منه تسلم المبلغ من شخص يدعى”عمر” يعمل بقنصلية انجلترا، واستغل المتهم الفرصة حينها لاستدراج الضحية أين عرض عليه تحويل مبلغ مالي قيمته مليار و800 مليون سنتيم إلى العملة الصعبة واشترط أن يرسل له الأموال عبر حسابات بريدية تخص المتهمين “ز.عبد النور” و”ز.عبدالله”، على أن يتم تسليمه المبلغ المحوّل لاحقا، قبل أن يكتشف الضحية أن الأمر مجرد حيلة للنصب عليه بمنحه أوراق نقدية مزورة عبارة عن قصاصات ورقية وضع عليها سائل كميائي أخضر اللون، ليتم توقيف أربعة أشخاص استنادا للمعلومات المتحصل وإيداعهم الحبس المؤقت فيما لا يزال آخر في حالة فرار.

وأنكر المتهمون خلال المحاكمة التهم الموجهة لهم، قبل أن يلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبات تراوحت بين عامين وخمس سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الفار.