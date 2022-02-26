رغبة غير عادية لعدلان قديورة للمشاركة في كأس العالم في قطر

فريقه الجديد يحتل المركز 13 في القسم الثالث الإنجليزي

في خطوة غير منتظرة، أمضى عدلان قديورة لنادي بورتن ألبيون المنتمي للدرجة الثالثة أو ما يسمى بالرابطة الأولى الإنجليزية، وهو فريق يحتل حاليا المركز الثالث عشر، ويبتعد عن صاحب المقدمة فريق روثرهام يونايتد بـ 28 نقطة كاملة أي أنه يلعب من دون هدف الصعود، وعن صاحب المركز الأخير فريق كروي ألكسندري بـ22 نقطة، في دوري يلعب فيه 24 ناديا مثل الدرجة الثانية..

وهو دليل على أن المخضرم قديورة الذي كان ضمن تعداد الخضر المشارك في مونديال جنوب إفريقيا، لا هدف له حاليا ولا أمل سوى المشاركة في مونديال قطر بالتأهل أولا على حسب منتخب الكامرون، ثم السفر مع التعداد إلى قطر في شتاء 2022.

يبلغ عدلان قديورة من العمر حاليا 35 سنة وثلاثة أشهر، واختياره لفريق بورتن ألبيون يضمن له دقائق لعب كثيرة من أجل العودة بقوة، لأن كثرة الأندية في هذا للقسم يعني اللعب مرتين في الأسبوع، في ملعب محلي يتسع لسبعة آلاف مشجع ومع المدرب الهولندي للنادي هاسيلبينك، وإلى جانبه لاعبين أفارقة منهم السينغالي الحاج باي نياسي والمغربي غسان آدم يحيى، والبقية غالبيتهم من أنجلترا وجمهورية إيرلندا.

لعب عدلان قديورة في أربع دوريات قبل عودته إلى إنجلترا، فقد بدأ في مسقط رأسه فرنسا، ولم يلعب مع أي فريق معروف، ثم انتقل إلى بلجيكا وتقمص ألوان كورتري الذي لعب له جمال زيدان ويلعب له حاليا قادري، وشارل لوروا الذي يلعب له حاليا آدم زرقان، قبل أن يبدأ تجربته مع ولفرهمبتون في إنجلترا بدعم من والده ناصر لاعب اتحاد العاصمة والفريق الوطني سابقا، وبقي ينشط مع فرق غالبيتها من الدرجة الثانية وكانت له تجارب في الدوري الممتاز مع فرق العاصمة لندن وعلى رأسها كريستال بالاس وواتفورد، قبل أن يحط رحاله في موسم التتويج بكأس أمم إفريقيا بقطر مع الغرافة، وهناك اختاره جمال بلماضي لمعركة أمم إفريقيا في مصر فكان ضمن مفاجئات جمال بلماضي السارة برفقة بلعمري وبلايلي، في انتظار مغامرته الجديدة في الدرجة الثالثة الإنجلزية وبحسب تصريحه الأخير منذ أن أمضى مع بورتن، فهناك اتفاقا بينه وبين بلماضي على العودة ولعب دور كبير في معركة الدور الفاصل.

مباراة جابوما تحتاج إلى نفاثة لا تكلّ ولا تملّ في وسط الميدان الدفاعي، تمنع العرضيات وحتى الدخول من العمق، ومنتخب الجزائر يعاني من فورمة متواضعة لوسط دفاعه، كما أن المباراة ستكون بدنية مع لاعبين كامرونيين شاهدهم العالم في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، كيف يتفوقون في الثنائيات والكرات الهوائية، وقد يكون قديورة في حال استعادته لعافيته البدنية حل مثالي في تشكيلة جمال بلماضي في جابوما.