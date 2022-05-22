رغد صدام حسين: أبي كان يلقب بوش بـ”الأحمق النزق”

قالت رغد صدام حسين، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على “تويتر” إن والدها كان يطلق على جورج بوش الإبن لقب” الأحمق النزق”.

وأرفقت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تغريدتها، بمقطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق الذي وقع في زلة لسان، حيث قال”الانتخابات الروسية مزيفة، الخصوم السياسيون في السجن أو تم التخلص من مشاركتهم في العملية الانتخابية، والنتيجة هو غياب المساءلة في روسيا وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق.. أعني أوكرانيا..”.

وعلقت رغد على هذا الخطأ بقولها: “أثبت ذلك بجدارة”. أضافت “لوثت يده وأبوه بدماء العراقيين بلا رحمة”.

وقد أثارت زلة لسان بوش الكثير من التفاعل والسخرية على مواقع التواصل الإجتماعي، وأثارت غضب العراقيين معتبرين أن عقله الباطن فضحه.

تجدر الإشارة إلى أن جورج بوش الابن غزا العراق سنة 2003 ما أدى إلى سقوط حزب البعث الحاكم، وقتل أكثر من مائة ألف مدني عراقي.