رغد صدام حسين تهاجم المسيئين لجثمان والدها.. وهذا ما قالته عن مصيره!

هاجمت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين المسيئين لجثمانه وقالت بأنه سيعود للعراق باستقبال عسكري مهيب وبما يليق مع مكانته السابقة.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي صرح أن جثمان صدام حسين ألقي بين منزله ومنزل رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بعد إعدامه عام 2006.

وقال الكاظمي خلال مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، إنه شاهد “جثة” صدام حسين ملقاة بالقرب من منزله، فطلب من الحرس المتجمعين الابتعاد عنها احتراما لحرمة الميت.

وأوضح أنهم “أحضروها إلى جانب منزلي ومنزل نوري المالكي، لكن الأخير أمر ليلا بتسليمها إلى أحد شيوخ عشيرة الندا (عشيرة صدام)، فاستلموها ثم دفنت في مدينة تكريت.

وردا على ذلك، وفي تصريحات لقناة المشهد الفضائية، قالت رغد إن هذا الأمر لا يجوز شرعا باعتبارنا مسلمين، لافتة أن الرموز لا يساء لها بأي طريقة في أي بلد.

وتابعت: “الرموز هناك معاملة معينة تعامل بها ونرى هذا الشيء في كل سنة أكثر من مرة في عدة دول. أما كيف عاملوه فوالله أنا حقيقة لا أقبل أقرأ وأسأل أرجع إلى هذه النقطة لأن هذه اللحظات الحاسمة في حياة الوالد. أنا لليوم أرفض أشوفها لكن ورد إلى مسامعي يعني أشياء تليق بيهم، لأنه قطعا الإنسان لما يسوي رد فعل معين يكون الفعل الي يليق بيه، فأنا لا أتوقع أن يكون أحسن مما أتصوره عنهم”.

وأضافت: “هم ناس أخذوا خانة معينة بالحياة رسموها لهم من كل الجوانب تليق بيهم وتليق بهذه المرحلة السيئة من عدة نواحي. فليس من المهم شلون عاملوا الوالد، المهم كيف كانت نهاية الوالد. كانت نهاية عز ترضي الله سبحانه وتعالى يفتخر بيها كل المسلمين بالعالم وحتى غير المسلمين وكل الأحرار بالعالم وكل من يهمه الأبطال والرموز، وعلى رأسهم الشارع العراقي الذي يتنومس بيه لليوم.. هذا الشيء الذي يهمني، أما بقى فلان وفلان أرجع وأقول إيش قد أهميته وإيش قد ثقله، وما هو دوره حتى يصبح هو الشخص الذي يقيم رجل مثل صدام حسين”.

من جانب آخر ألمحت ابنة الرئيس الراحل إلى أنها ستعود لتكون “جزء من مرحلة وطنية قادمة”، مشيرة إلى أنها تمتلك “إرادة قوية” لهذا الأمر.

وقالت رغد: “أنا ليس لدي طموح، أنا لدي إرادة قوية لأن أكون جزءا من مرحلة وطنية قادمة ليس بعيدا بإذن الله .. أنا لدي إرادة قوية في هذا المضمار وليس رغبة، هناك فرق بين أن تكون لديك رغبة أو أن تكون لديك إرادة عالية أو إصرار، نعم، متابعتي للشارع جزء من اهتمام كبير”.

يذكر أن رغد وهي ابنة صدام الكبرى، تقيم رفقة أبنائها منذ 2003 في ضيافة الأردن، التي رفضت عدة مرات تسليمها لبغداد رغم الاتهام بـ “تمويل نشاطات إرهابية”.

وكانت السلطات العراقية قد نشرت اسمها، في عام 2018، ضمن قائمة المطلوبين لانتمائهم إلى حزب البعث، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.