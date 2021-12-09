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جواهر

رغم اضطراب العلاقة.. لماذا تستمر المرأة مع الزوج الخطأ؟

سمية سعادة
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رغم اضطراب العلاقة.. لماذا تستمر المرأة مع الزوج الخطأ؟

رغم أن كل المؤشرات والظروف التي تدل على أن مستقبل المرأة مع زوجها سيكون أحلك من سواد الليل إلا أنها تظل مستمرة معه.

ومن الخطأ أن نعتبر أن هذا القرار الذي تتخذه المرأة بمواصلة الحياة مع رجل لا توجد بينه وبينها أي تناغم أو كيمياء عاطفية، قرارا فرديا ولكن الحقيقة أن المجتمع يقف وراءه ولو لم تعلن المرأة عن ذلك.

فالمرأة الجزائرية تعلمت من محيطها أن ظل الرجل أفضل بكثير الانفصال أو العنوسة، وأن الاستمرار في زواج تعيس أحسن من مواصلة الحياة بلقب “مطلقة”.

ومن بين الأسباب التي تجعل المرأة مرتبطة مع زوجها رغم وصولها معه إلى طريق مسدود وفاقدة لكل مشاعر الحب والتعاون:

عدم وجدود مأوى آخر

من أكثر الأسباب التي تجعل المرأة غير مستعدة للخروج من بيتها بشكل نهائي، عدم امتلاكها مأوى آخر تذهب إليه، فحتى عندما يكون لديها أهل، فإنها تعلم جيدا بأنها ستكون ثقيلة الظل حتى وإن كانت ستعود بمفردها.

الحفاظ على استقرار الأطفال

تتحمل الكثير من الزوجات شتى أنواع الأذى من الأزواج حرصا على الاستقرار النفسي لأطفالهن، مع أن العديد من الدراسات النفسية أكدت أن الاستمرار في حياة تعيسة مع الزوج لا يمكن أن يوفر الأمان النفسي للأطفال في ظل اضطراب العلاقة بين الوالدين.

عدم الاعتراف بالفشل

ترفض الزوجة أن تظهر بمظهر المرأة التي عجزت عن الحفاظ على علاقتها الطبية مع زوجها خوفا من الشماتة أو الشفقة.

تدخل الأهل

تجبر الكثير من العائلات بناتها على عدم ترك بيوتهن أو التفكير في الطلاق حتى وإن كانت علاقتهن بأزواجهن سيئة جدا لأنها غير مستعدة لتحمل مسؤولياتهن أو مواجهة كلام الناس.

انتظار التغيير

تستمر الزوجة مع زوج سيء أو غير محب على أمل أن يتغير ويصبح أفضل مما كان عليه وهذا الذي لن يحدث ما لم تبادر الزوجة إلى تغيير نفسها وطريقة تفكيرها وحتى شكلها الخارجي.

عدم الرغبة في مواجهة المجهول

المرأة عندما تستثمر طاقتها في علاقة، وتتخيل مستقبلها كله من خلال هذه العلاقة، فإنها تخشى كثيرا أن تضطر للبدء من جديد، ومواجهة المجهول مرة أخرى، والدخول في مغامرة جديدة قد تأتي بنفس النتيجة إن لم تكن أكثر فشلا.

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التعليقات
5
  • خليفة

    حالات سوء العشرة تنطبق على الزوجين معا ، فقد تكون الزوجة سيءة في تصرفاتها نحو زوجها و سلبطة اللسان ،و الحال كذلك مع الزوج ،و لكن كل هذا يرجع الى سوء الاختيار ،و عدم تعرف كل طرف على الآخر معرفة كافية.

    0
  • احمد

    كن عاملات في قطاعات مختلفة فانتهى جزء من حيل الرجل كقوله اما هذا صدر عصفور وانا ابحث عن عض اكبر فتتمرد وتخرج بصدر يرتفع بهرمون غريب وتقول يجب ان اشبعه لكي احافظ على التوازن المنشود وبعد ان يتمرغ في نفخ مبتكر يفر كالثعلب مختلسا غيابها ويقول تزوجت لاجد نفسي ارغب في شيء بديل جديد ناعم منمق منعنع شاي وكاوكاو بقلاوة ومن منطلقات عديدة يقل حضور الزوجة التي هتكت شرف زوجها وادخلت عليه فكرة التلقيح الصناعي كمفتاح رابط يشرف ماذا وقد ضاع اشرف من ذلك بكثير

    0
  • مجنون

    ربما ستتغير بعد ذلك ونعيش في اتم سعادة وهناء سننجب اطفال ويكبرون وتتركنا وتموت ونعيش بسلام امينين وتجني كما جنى بعض المحدثين وثيقة زواج تتامل فيها فتجد ذلك سفر بعيد عن اسفارك ومشيئة اغدقت عليك بالمسؤوليات وسحب جزء منك ينبغي لك ان تعيش بالتي هي تقاسمك السرير وتحتملك ولما نعم

    0
  • مجنون

    التشيخ وعدم مراعاة الفيزيولوجيا التي تؤثر سلبا على مواصلة العلاقة يحتدم صرلع باطني يخرج على شكل انهيار نفسي متعالي النسبة فيحدق الرجل في مميزات بسيطة ويحلل تفاصيل تجعله يبدو حشرة تعيش في ظل الازمات فيبرر اقتصاد الصفقات ونفسية السرقات وحب الوطن كمرجع يبدو تقليص حجم الترف ويهلل للبطء في نعيم يجني به طلاق مسرور بحياة لا يعرف ما اكتسب من معاصي ليصل الى حل شبيه بخرق عين تراه الا هو

    -1
  • الحقيقة المرة

    34 سنة مضت من زواجي الا اني لا اشك في زوجتي اطلاقا ..لكنها تعرف الطائرة والنازلة وتنزعج لاي مكروه قد يصيبني واطنه من باب انها لا تبقى بدون زوج فقط او حنين بعض من العشرة .على السرير ولو مرة وضعت يدها لمغازلتي دائما انا المبادر .وما جامعه اي كان مع زوجته في عامين جامعته في 34 سنة ..بسبب الاولاد نتناسى ونستمر عدم الارتباط الحقيقي فقط نعيش مع العشرة والاخرين يظنون ان الامور تسير عادية .وفي الليلة الماضية لم تشعرني زوجتى بانها ستستعمل الدوش وتمر ليلة من الاف الليالي ولعنة الملائكة تلاحقها..تكبرني ب07 اشهر

    -1

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