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رغم الحملات الإعلامية.. إقبال لمواطني المغرب على التمور الجزائرية

الشروق أونلاين
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رغم الحملات الإعلامية.. إقبال لمواطني المغرب على التمور الجزائرية

تلقى التمور الجزائرية رواجا واسعا في المغرب خاصة في هذه الفترة التي تسبق قدوم شهر رمضان رغم الحملات  الإعلامية التي تحذر من اقتناءها والتي سقطت جميعها أمام جودة التمر الجزائري.

وتعرف الأسواق المغربية، تواجد تمور جزائرية بشكل واقبال كبيرين، لاسيما بالمدن المتاخمة للحدود مع الجزائر، حيث يقبل المغاربة على شرائها ككل عام، نظير جودتها

ورغم فشل حملات المقاطعة التي اطلقت العام الماضي، ظهرت مجددا أصوات في المغرب تدعي خطورة التمور الجزائرية على صحة المستهلكين دون تقديم دليل واضح، لكن الذي غاب عن ذهن ناشري التحذير أن التمور الجزائرية معروفة عالميا ومطلوبة جدا في عديد من الدول وتخضع على غرار الكثير من المواد الاستهلاكية إلى المراقبة والتحليل وفق المعايير الدولية.

 وقبل عام، أطلقت وسائل إعلام محسوبة على النظام المغربي، ما أسمتها حملة مقاطعة للتمور الجزائرية، زعمت أنها “تحمل موادا سامة”، وذلك أياما قبل شهر رمضان الفضيل منيت بالفشل الذريع.

وتداولت مواقع وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، معروفة بترويجها لشائعات ومعلومات تعدها “مخابر المخزن” وذبابه، منشورات ومقالات تحذر فيها المغاربة من اقتناء هذه التمور بدعوى أنها “معالجة بمواد مسرطنة”.

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التعليقات
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    حملة وسائل اعلامية معروفة محسوبة على صهاينة القصر دعما لتمور الكيان الصهيوني هذا كل ما في الامر المسئلة تجارية والزبون المغربي يعرف هذا وله الخيار بين التمور الجزائرية ذات الجودة العالية والعالمية والسعر الجيد او تمور الكيان الصهيوني

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