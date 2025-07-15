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العالم

رغم الضغوط الأمريكية.. الصين ترفع نموها الصناعي بـ 5.2%

الشروق أونلاين
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رغم الضغوط الأمريكية.. الصين ترفع نموها الصناعي بـ 5.2%

سجّل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 5.2% في الربع الثاني (أفريل-ماي-جوان) من العام الجاري 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 5.1%، ومتجاوزا الهدف السنوي الذي حددته بكين.

ووفقا لبيانات صادرة اليوم الثلاثاء، سجلت الصين خلال شهر جوان الماضي نمو قويا في الإنتاج الصناعي بلغ 6.8%، في حين كانت توقعات المحللين تُشير الى نموٍ لا يتجاوز 5.6%.

ولعبت الصادرات إلى أسواق خارج الولايات المتحدة، دورا بارزا في رفع مستوى الانتاج الصناعي خلال شهر جوان، وذلك في ظل عدم تأثرها برسوم جمركية عالية على غرار تلك التي تفرضها واشنطن على بيكين.

في المقابل، جاءت مبيعات التجزئة أقل من التوقعات، إذ ارتفعت بنسبة 4.8% فقط مقابل تقديرات سابقة بنمو 5.3%. وأرجع خبراء هذا التباطؤ إلى حملات التخفيضات المبكرة خلال مهرجان التسوق، إضافة إلى اضطرابات شهدها برنامج دعم الإنفاق في بعض المناطق خلال الشهر.

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