رغم الفوز والتأهّل.. فريق الحارس ماندريا يُقصَى!

عاقب اتحاد فرنسا لِكرة القدم فريق الحارس الدولي الجزائري أنطوني ماندريا، بِالإقصاء من منافسة الكأس المحلّية.

ودوّن اتحاد الكرة الفرنسي في سجّله خسارة فريق كون بِثلاثية نظيفة أمام نادي فيروا، وإقصائه من الدور الـ 64 لِمنافسة الكأس في هذا البلد. كما ذكرته تقارير صحفية محلّية صادرة، الثلاثاء.

وجاء قرار إقصاء فريق كون “فوق البساط”، بِسبب إشراكه للاعب معاقب أمام نادي فيروا، في مباراة انْتُظمت سهرة الـ 21 من ديسمبر الحالي.

للإشارة، فإن الحارس الجزائري أنطوني ماندريا خاض كامل أطوار مواجهة الكأس الفرنسية أمام نادي فيروا، بِزيّ فريقه كون. كما أنهى المباراة رفقة زملائه بِفوز نتيجته (3-0) وتأهّل للدور الـ 32. لكن اتحاد الكرة المحلّي كان له رأي آخر، وقلب “السّاعة الرّملية”.