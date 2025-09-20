رغم تراجع واردات الاتحاد الأوروبي.. الجزائر تحقق نموًا في صادرات الغاز

تراجعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب خلال شهر أوت بنسبة 5% على أساس سنوي، لتسجّل 12.4 مليار متر مكعب مقابل 13 مليارًا في الشهر نفسه من 2024، في وقت تمكنت فيه الجزائر من مخالفة هذا الاتجاه، عبر رفع صادراتها بنسبة 2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وبحسب تقرير حديث لوحدة أبحاث الطاقة، حافظت الجزائر على موقعها كثاني أكبر مزوّد للاتحاد الأوروبي بالغاز عبر الأنابيب، بحصّة بلغت 20% في أوت، بعد النرويج (60%)، فيما توزعت النسبة المتبقية على روسيا وأذربيجان وليبيا.

وأظهر التقرير أن إجمالي واردات الغاز الأوروبي عبر الأنابيب هبط بأكثر من 9% منذ بداية 2025، ليصل إلى 96 مليار متر مكعب، مقابل 106 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أقل بـ 48% من مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية. ويُعزى هذا الانخفاض أساسًا إلى انتهاء اتفاقية عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا نهاية 2024، ما حرم أوروبا من 15 مليار متر مكعب سنويًا.

ولتغطية هذا العجز، عززت دول الاتحاد واردات الغاز المسال بنسبة 27%، لتصل إلى 85 مليون طن (115.7 مليار متر مكعب) خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، وكانت فرنسا أكبر مستورد بنحو 15.4 مليون طن، تلتها إسبانيا بـ 11 مليونًا، ثم هولندا بـ 10.97 مليون طن.

على صعيد الدول المستوردة للغاز عبر الأنابيب، استحوذت ألمانيا على 23% من الإجمالي بما يعادل 22 مليار متر مكعب، بزيادة 7% على أساس سنوي، بينما تراجعت التدفقات نحو إيطاليا لتبلغ 14 مليار متر مكعب منذ بداية العام. كما ارتفعت الإمدادات إلى بلغاريا إلى 11 مليار متر مكعب، في حين شهدت هولندا وفرنسا واليونان وإيطاليا انخفاضًا مشتركًا قدره 3.3 مليار متر مكعب.

ومن جهة أخرى، ارتفعت صادرات روسيا عبر خط ترك ستريم بنسبة 7%، بينما سجلت النرويج وأذربيجان وليبيا تراجعًا في إمداداتها. كما انخفضت تدفقات الغاز المسال المعاد تغويزه من المملكة المتحدة نحو الاتحاد الأوروبي إلى 5.1 مليار متر مكعب، متأثرة بزيادة الاعتماد على الغاز المسال المباشر.