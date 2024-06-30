رغم تكلفته الباهضة.. إقبال كبير في صالونات التجميل على “فيلر الشعر”

فيلر الشعر هو علاج جديد لتساقط الشعر وانماط الصلع المختلفة، وذلك بالاعتماد على حمض الهيالورونيك، حيث يعمل على تحسين تغذية البشرة وتحفيزها لنمو وزيادة سماكة الشعر.

ومع حلول موسم الإصطياف وتعرض الشعر للتقصف وكذا مناسبات الأعراس فإن الإقبال على هذا المظهر الجمالي يزداد في صالونات الحلاقة النسوية ، بهدف الخضوع إلى العلاجات التجميلية والعلاجية التي تعيد للشعر جماله وحيويته، وحمايته من التلف والتساقط.

ما هو فيلر الشعر؟

هو أحد الإجراءات العلاجية والتجميلية المخصصة لعلاج الصلع والثعلبة، بهدف وقف تساقط الشعر وتقوية بصيلات وفروة الرأس، يحتوي على الفيتامينات والأحماض التي تزيد سماكة الشعر وتنشط الدورة الدموية وتقوي الجذور وفقا لموقع tadawi.m.

متى يستخدم فيلر الشعر؟

في حال المعاناة من مشكلة تساقط الشعر وضعفه وترققه، أو إذا كان شعرك يعاني من الجفاف والهيشان والتقصف، والتلف بسبب استخدام المواد الكيماوية. وهو خيار مثالي في حال كنتِ تغيرين لون شعرك بشكل دوري، إذ يحميه من ضرر الصبغات ،كما يعتبر البديل الأفضل للبوتوكس والبروتين. وفقا لموقع changemeclinics.com.

فوائد فيلر الشعر

1- التخلص من تجعد الشعر.

2- علاج تساقط الشعر.

3- زيادة سمك الشعر.

4- تعزيز صحة فروة الرأس.

الفئات الممنوعة من الفيلر

الفيلر ممنوع على كل من يعاني من:

1- الأمراض المناعية، مثل الثعلبة.

2- ضعف فروة الرأس بنسبة كبيرة.

3- تلف الشعر الشديد.

4- زرع الشعر مسبقًا.

5- الحساسية.

6- الحوامل والمرضعات. موقع الكونسلتو.

كم يدوم فيلر الشعر

يعتمد ذلك على نوع الفيلر المستخدم وأيضًا على جودة تطبيقه ،و يدوم عادة لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً.

للحفاظ على النتائج المرغوبة لفترة أطول، من المهم اتباع تعليمات العناية اللازمة واستخدام المنتجات المناسبة للشعر المعالج. وفقا لموقع Saudigermanhealth.com.

أضرار محتملة للفيلر

حدوث تهيج أو تورم

حيث يمكن حدوث تورم مؤقت أو تهيج إضافةً إلى احمرار أو حكة على منطقة فروة الرأس المعالجة بعد الحقن نتيجةً للتفاعلات أو ردود الفعل الحساسة لدى بعض الأشخاص تجاه المواد المستخدمة في الفيلر، إلا أنها تختفي مع الوقت.

حدوث عدوى

نتيجةً لعدم التعقيم والتطهير الجيد للمنطقة التي تم حقنها لتطبيق الفيلر، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث عدوى في فروة الرأس والتي يمكن أن يزيد خطرها كلما تفاقمت الحالة.

تكتل الفيلر

قد يحدث لدى البعض تجمع أو تكتل للفيلر في المنطقة المعالجة ما ينتج عنه مظهر غير متجانس ومتناسق.

عدم فعالية الفيلر.

حسب ما أورده zenhairshop.com.

عيوب الفيلر للشعر

-يعتبر علاج الشعر بالفيلر اختيار مكلف بالنسبة للعلاجات التجميلية الأخرى حيث يحتاج الشخص للخضوع لعدة جلسات للحصول على النتيجة المطلوبة. وفقا لموقع elconselto.com.