رغم حرب الرسوم..الصين تستقطب استثمارات أجنبية ضخمة

بالرغم من حرب الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، على الصين واعتزامها دفع الحلفاء إلى التضييق على بكين تجاريا، استطاع العملاق الآسياوي أن يحقق خلال الربع الأول من العام الجاري مستوى استثماري أجنبي كبير في البلاد.

وحسب بيان رسمية صينية، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى الصين خلال الربع الأول من العام الحالي 269.2 مليار يوان أي ما يُعادل (37.35 مليار دولار).

وعرفت الأشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري 2025، تأسيس 12 ألفا و 603 مشروعات استثمار أجنبيا في الصين بمعدل نمو نسبته 4.3% سنويًا.

وفي برقية صادرة عن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينغوا) أشارت إلى أن الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع زاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى ليصل إلى 71.51 مليار يوان (9.8 مليار دولار)، وفي قطاع الخدمات بالصين 193.33 مليار يوان (26.5 مليار دولار).

ووصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة خلال الربع الأول من العام الحالي 78.61 مليار يوان (10.770 مليار دولار)، مع نمو الاستثمار في قطاع خدمات التجارة الإلكترونية بنسبة 100.5%، وفي قطاع تصنيع أدوية التكنولوجيا الحيوية بنسبة 63.8%، وفي قطاع صناعة معدات الفضاء بنسبة 42.5%، والأجهزة الطبية بنسبة 12.4% سنويًا.

وزادت الاستثمارات الوافدة من رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” بنسبة 56.2% خلال الربع الأول، في حين زادت الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.7%، ومن سويسرا بنسبة 76.8%، ومن بريطانيا بنسبة 60.5%، ومن اليابان بنسبة 29.1%، ومن كوريا الجنوبية بنسبة 12.9% سنويًا.