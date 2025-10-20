رغم رفضه الاعتراف بالإبادة.. هكذا وصف صهر ترامب قطاع غزة! 

وصف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجم الدمار في قطاع غزة بالقول إنه ظن نفسه في موقع انفجار قنبلة نووية خلال زيارة قادته إلى هناك، رافضا في ذات الوقت الاعتراف بالإبادة.

وسُئل كوشنر، الذي زار غزة في وقت سابق من شهر أكتوبر، عن رأيه بالقطاع فقال: “يبدو الأمر كما لو أن قنبلة نووية ألقيت في ذلك المكان وعندما رأيت عودة السكان الفلسطينيين تساءلت: إلى أين هم ذاهبون؟ فقال لي جنود الجيش الإسرائيلي إنهم يعودون لمنازلهم المدمرة وينصبون خياما.. من المحزن للغاية أن الناس في غزة يعودون إلى منازل مدمرة”.

وفي مقابلة مع قناة “سي بي إس نيوز”، رفض صهر ترامب والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاعتراف بأن ما حدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، برغم هول الدمار الذي شاهداه، والذي تم وصفه بمكان قنبلة نووية!

والسبت 18 أكتوبر، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أن حجم المهام المطلوبة لانتشال الجثث من تحت أنقاض قطاع غزة “هائل ويفوق قدرة أي جهة بمفردها”، مشيرا إلى أن آلاف المباني والمنازل المدمرة تخفي تحتها جثامين لعائلات بأكملها تنتظر من ينتشلها.

ووصف المسؤول الأممي الوضع الإنساني في القطاع بأنه “صعب للغاية”، مشيرا إلى أن المدن التي زارها سويت بالأرض وأن مستوى الدمار “يتجاوز كل تصور”.

وارتكب الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر المحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفالا ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.