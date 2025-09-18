رفح تضرب من جديد.. مقتل 4 جنود وإصابة 8 آخرين في كمين للمقاومة  

في ضربة جديدة لقوات الاحتلال داخل ما يُعرف بـ”المنطقة الآمنة” جنوب قطاع غزة، قُتل أربعة جنود صهاينة وأصيب ثمانية آخرين بجروح، بعضهم بحالة حرجة، في كمين نفذته المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة شديدة الانفجار استهدفت آلية من نوع “همر” كانت تقل الجنود داخل مدينة رفح، في منطقة تعتبرها القيادة العسكرية الصهيونية آمنة ومؤمّنة بالكامل.

وقالت منصات عربية وعبرية، إن 4 جنود قتلوا وأصيب 8 بجروح بعضهم وصفت حالته بالخطرة جراء انفجار عبوة ناسفة في جيب همر بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت المنصات أن الجنود قتلوا في منطقة جنوب رفح والتي من المفترض أنها تُعد منطقة آمنة لقوات الاحتلال.