-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

رفضت مواجهة لاعبة صهيونية.. رياضية كويتية تنسحب من بطولة دولية للمبارزة

الشروق أونلاين
  • 148
  • 0
رفضت مواجهة لاعبة صهيونية.. رياضية كويتية تنسحب من بطولة دولية للمبارزة
ح.م
اللاعبة الكويتية خلود المطيري

قررت اللاعبة الكويتية خلود المطيري، الانسحاب من بطولة تايلاند الدولية لسلاح المبارزة على الكراسي المتحركة، لرفضها مواجهة لاعبة صهيونية.

وأعلنت اللجنة البارالمبية الكويتية في بيان رسمي “انسحاب اللاعبة الكويتية خلود المطيري في بطولة تايلاند الدولية لسلاح المبارزة على الكراسي المتحركة، لرفضها مواجهة لاعبة إسرائيلية”.

يأتي انسحاب المطيري في إطار المواقف الكويتية، الرافضة للتطبيع السياسي والرياضي مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين.

يُذكر أنه في ماي الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع على مشروع قانون يحظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

مقالات ذات صلة
جدري القرود ينتشر في أوروبا.. وهذه هي أعراضه  

جدري القرود ينتشر في أوروبا.. وهذه هي أعراضه  

خبراء: جحيم الحرارة قادم خلال سنوات

خبراء: جحيم الحرارة قادم خلال سنوات

آية قرآنية في بيان لوزراة الأوقاف تحدث جدلا في مصر  

آية قرآنية في بيان لوزراة الأوقاف تحدث جدلا في مصر  

“الحركي”.. ينبش تاريخ الجزائر إبان الثورة التحريرية

“الحركي”.. ينبش تاريخ الجزائر إبان الثورة التحريرية

فيديو سخرية جوني ديب من طليقته داخل المحكمة يحدث جدلا

فيديو سخرية جوني ديب من طليقته داخل المحكمة يحدث جدلا

منح لجميع الطلبة الأجانب في جامعات كيبك الكندية

منح لجميع الطلبة الأجانب في جامعات كيبك الكندية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد