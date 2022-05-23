رفضت مواجهة لاعبة صهيونية.. رياضية كويتية تنسحب من بطولة دولية للمبارزة
قررت اللاعبة الكويتية خلود المطيري، الانسحاب من بطولة تايلاند الدولية لسلاح المبارزة على الكراسي المتحركة، لرفضها مواجهة لاعبة صهيونية.
وأعلنت اللجنة البارالمبية الكويتية في بيان رسمي “انسحاب اللاعبة الكويتية خلود المطيري في بطولة تايلاند الدولية لسلاح المبارزة على الكراسي المتحركة، لرفضها مواجهة لاعبة إسرائيلية”.
انسحاب اللاعبة الكويتية خلود المطيري
في بطولة تايلند الدولية لسلاح المبارزه على الكراسي المتحركة لرفضها مواجهة لاعبة الكيان الصهيوني #بكم_نفتخر 🇰🇼♿️#اللجنة_البارالمبية_الكويتية 🇰🇼 pic.twitter.com/EdOaqmcBCw
— Kuwait Paralympic Committee (@CommitteeKuwait) May 22, 2022
يأتي انسحاب المطيري في إطار المواقف الكويتية، الرافضة للتطبيع السياسي والرياضي مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين.
يُذكر أنه في ماي الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع على مشروع قانون يحظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.