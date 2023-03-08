رفضنا عرضا مغريا لإعارة دغموم إلى أهلي طرابلس

عضو مجلس إدارة النادي المصري

قال عضو مجلس إدارة المصري ياسر يحيى، إن ناديه البورسعيدي رفض عرضا مغريا لإعارة لاعبه الجزائري عبد الرحيم دغموم في الميركاتو الشتوي الماضي.

وأكد ياسر يحيى في تصريحات صحفية: “دغموم لاعب كبير وملتزم خارج الملعب، وسيخرج من المصري إلى أوروبا… رفضنا عرضا رسميا لإعارة دغموم إلى أهلي طرابلس لنهاية الموسم الحالي”.

وأشار إلى أن المهاجم مروان حمدي لم يتلق عروضا رسمية للرحيل في جانفي الماضي. ونوه “كانت هناك اتصالات ومحاولات من بعض الأندية بشكل ودي خاصة البنك الأهلي، لكن لم تصل الأمور للمرحلة الرسمية بشأن مروان حمدي”.

وأوضح “لا نية لدى إدارة المصري للاستغناء عن خدمات الجهاز الفني. وأكد أن الموسم الجديد سيشهد تدعيم الفريق بعدد محدود من الصفقات، بعد ما تم بناء فريق جديد للمصري”، موضحا أنه فخور ببدء العمل في مشروع الاستاد، وسينتهي خلال عامين وسيلعب الفريق مبارياته هناك.