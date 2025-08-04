رفضًا لرسو سفن أسلحة صهيونية.. آلاف المغاربة يتظاهرون في طنجة

خرج آلاف المواطنين المغاربة، مساء الأحد، في مسيرة حاشدة بمدينة طنجة، للتعبير عن رفضهم الشديد لاستقبال سفن محملة بالأسلحة الموجهة للكيان الصهيوني في الموانئ المغربية، وعلى رأسها سفينة “ميرسك أتلانتا” التي كان من المتوقع أن ترسو بميناء المدينة.

وشهدت المظاهرة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، إلى جانب حركة “بي دي أس”-المغرب، رفع الأعلام الفلسطينية وترديد شعارات منددة بتواطؤ النظام المغربي في دعم جرائم الاحتلال من خلال السماح بمرور السفن العسكرية، بما فيها تلك التي تحمل أجزاء طائرات “أف-35” المشاركة في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورغم منع قوات الأمن للمحتجين من التقدم نحو الميناء، حوّل المتظاهرون المسيرة إلى اعتصام ليلي أمام الساحة المقابلة لميناء طنجة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

وفي السياق ذاته، دعت حركة المقاطعة “بي دي أس”-المغرب سكان مدينة الدار البيضاء إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة اليوم الاثنين أمام ميناء المدينة، بالتزامن مع تواجد سفينة “ميرسك نور فولك” المحملة بأسلحة موجهة للكيان الصهيوني.

ويُشار إلى أن ميناء طنجة بات، منذ نوفمبر 2024، مركزًا رئيسيًا لعمليات شركة “ميرسك” الدانماركية في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تستقبل الميناء بانتظام سفنًا محملة بمعدات عسكرية تُعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال الصهيوني.