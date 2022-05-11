رفض احترازات أمل الأربعاء ومعاقبته

رفضت لجنة الانضباط الاحترازات التي تقدّمت بها إدارة نادي أمل الأربعاء، بِشأن اللاعب مختار بلخيثر مدافع فريق شباب بلوزداد.

وتضمّنت احترازات نادي أمل الأربعاء حصول بلخيثر على أربعة إنذارات متتالية، تمنعه من خوض مباراة فريقها الكروي والمضيف شباب بلوزداد.

وتعادل الشباب بِميدانه (1-1) مع الأمل، في مباراة متأخّرة من عمر الجولة الـ 24 لِبطولة القسم الوطني الأوّل. لُعبت مساء الثلاثاء.

وقالت لجنة الانضباط إن المدافع بلخيثر تلقّى ثلاثة إنذارات، قبيل مشاركته في مواجهة أمل الأربعاء، وبِالتالي يحقّ له خوض هذا اللقاء. عِلما أن لوائح المنافسة تنصّ على منع اللاعب من المشاركة في مباراة البطولة، إذا نال الإنذار الرابع في المواجهة التي سبقتها.

كما سلّطت لجنة الانضباط على أمل الأربعاء غرامة مالية، قيمتها 50 ألف دينار.

ويتموقع أمل الأربعاء في المركز الـ 12 بِرصيد 36 نقطة، ومتقدّما عن صاحب الرّتبة الـ 15 أولمبي المدية بِفارق 5 نقاط. قبل 5 جولات عن إسدال ستار البطولة الوطنية.

ومازال أمل الأربعاء يُصارع من أجل البقاء في حظيرة النّخبة، عِلما أن النزول إلى القسم الثاني يمثل نوادي المراتب ما بين الـ 15 والـ 18. وقبل ذلك كان فريقا وداد تلمسان (المركزالـ 18) وسريع غليزان (الرّتبة الـ 17) قد تأكّد هبوطهما.