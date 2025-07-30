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الجزائر

“رفض اكتتاب التجار دون سبب مقنع”.. وكالة عدل تُفند وتُحذر

محمد فاسي
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“رفض اكتتاب التجار دون سبب مقنع”.. وكالة عدل تُفند وتُحذر
الشروق أونلاين
"رفض اكتتاب التجار في برنامج عدل 3"

فندت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “رفض أغلبية التجار من الاكتتاب دون سبب مقنع”، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وفي بيان توضيحي، حذّرت الوكالة من الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها على منصات التواصل، مؤكدة أنها تحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد مروجي هذه المزاعم.

وشرعت أمس الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” في الإجابة عن أسئلة هامة طرحها المكتتبون بخصوص الملفات المرفوضة وإجراءات تقديم الطعون.

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التعليقات
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  • مراد خالدي

    من فضلكم تحدثوا عن الأساتذة التابعين للتربية الوطنية, كشوفات الراتب لم تقبل ومديريات التربية في عطلة، نطالب بتمديد المهلة المخصصة حتى رجوع الموظفين نهاية شهر أوت وبداية سبتمبر

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