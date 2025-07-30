“رفض اكتتاب التجار دون سبب مقنع”.. وكالة عدل تُفند وتُحذر

فندت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “رفض أغلبية التجار من الاكتتاب دون سبب مقنع”، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وفي بيان توضيحي، حذّرت الوكالة من الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها على منصات التواصل، مؤكدة أنها تحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد مروجي هذه المزاعم.

وشرعت أمس الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” في الإجابة عن أسئلة هامة طرحها المكتتبون بخصوص الملفات المرفوضة وإجراءات تقديم الطعون.