رفض الإفراج عن الرئيس المدير العام لمجمع “إيمتال” ومن معه

رفضت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر يوم الثلاثاء، الإفراج عن كل من الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيمتال” المدعو ” طارق.ب”، والرئيس المدير العام لمجمع سيدار”أ.ل” المتابعين في ملف فساد ثقيل طال “عملاق الحديد” في الجزائر.

كما رفضت ذات الجهة القضائية، الإفراج عن كل من الأمين الولائي لنقابة ولاية عنابة ” ف.ك”، ومدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة ” سيدار ” المدعو ع.م.ش”، ومدير وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية للإسترجاع “ق.ف”. مع تأييد وضع 17 متهما متابعا في ملف الحال تحت إجراء الرقابة القضائية.