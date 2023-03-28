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الجزائر

رفض الإفراج عن الرئيس المدير العام لمجمع “إيمتال” ومن معه

نوارة باشوش
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رفض الإفراج عن الرئيس المدير العام لمجمع “إيمتال” ومن معه
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مجلس قضاء الجزائر

رفضت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر يوم الثلاثاء، الإفراج عن كل من الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيمتال” المدعو ” طارق.ب”، والرئيس المدير العام لمجمع سيدار”أ.ل” المتابعين في ملف فساد ثقيل طال “عملاق الحديد” في الجزائر.

كما رفضت ذات الجهة القضائية، الإفراج عن كل من الأمين الولائي لنقابة ولاية عنابة ” ف.ك”، ومدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة ” سيدار ” المدعو ع.م.ش”، ومدير وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية للإسترجاع “ق.ف”. مع تأييد وضع 17 متهما متابعا في ملف الحال تحت إجراء الرقابة القضائية.

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