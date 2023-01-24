رفض قضية الاغتصاب ضد وزير الداخلية دارمانان

أفادت صحيفة “لو باريزيان”، بأن قضية الاغتصاب المرفوعة ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أغلقت بسبب عدم وجود أدلة على الجريمة.

وبحسب الصحيفة الفرنسية فإن محكمة الاستئناف في باريس أغلقت قضية الاغتصاب المرفوعة ضد الوزير منذ عام 2017.

وكانت صوفي باترسون سباتز قد اتهمت دارمانان بالاغتصاب وخيانة الأمانة بسبب أفعال مزعومة ارتكبها الوزير في عام 2009.

وادعت أنها لجأت إليه، عندما كانت موظفة في حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية (الاسم السابق للحزب الجمهوري) للحصول على مساعدة قانونية.

وطالبها بـ “مقابل مناسب”، حسب الدعوى التي رفعتها ضده، ليقدم في جويلية 2017 دعوى مضادة للتشهير.

وكانت محكمة باريس قد قضت في أوت 2018 بعدم وجود جناية، لكن في نوفمبر 2019 أمرت محكمة النقض غرفة التحقيق بمحكمة استئناف باريس بمراجعة قانونية إغلاق القضية المرفوعة ضد دارمانين في 2018.

وفي جوان 2020، قررت محكمة الاستئناف في باريس إعادة فتح التحقيق في القضية المرفوعة ضد الوزير.

وقد شغل دارمانين منصب وزير الخدمة المدنية والميزانية العامة في فرنسا في حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون من 17 ماي 2017 وحتى 6 جويلية 2020.

وعيّن بعد ذلك وزيرا للداخلية في البلاد.