رفض ملفات موظفين حديثا من حاملي الماجستير والدكتوراه

المديرية العامة للوظيفة العمومية تراسل الوزارة

أمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية بإلغاء عملية توظيف عدد من حاملي الماجستير والدكتوراه غير الأجراء الموظفين حديثا عبر 11 ولاية، بسبب مخالفة ملفات ترشّحهم للقوانين المعمول بها، وهذا بعد عملية التدقيق التي قامت بها لملفاتهم.

وفي السياق، راسلت المديرية العامة للوظيفة العمومية رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية لولايات: تيبازة، باتنة، سطيف، قسنطينة، ميلة، سعيدة، تلمسان، عين تموشنت، الجلفة، المسيلة، تيزي وزو، بسبب مخالفة مسابقة توظيف حاملين لشهادتي الدكتوراه والماجيستر غير الأجراء بعنوان 2023 للشروط القانونية، حيث أمرت بإلغاء عملية توظيف عدد من المعنيين المخالفين لقانون المسابقة.

ويأتي هذا القرار على خلفية المراسلة المحررة بتاريخ 21 نوفمبر 2023، تحوز “الشروق” على نسخة منها، تبعا لتقارير التدقيق الواردة إلى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية بخصوص مسابقات التوظيف على أساس الشهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم “ب”، المنظمة بعنوان 2023 من طرف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لفائدة حاملي شهادتي الدكتوراه والماجيستر غير الأجراء، حيث تم عقد اجتماع مع ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قصد البت في وضعيات غير قانونية تم تسجيلها، تتعلق بمترشحين ناجحين غير مستوفية ملفاتهم للشروط القانونية المطلوبة.

وأفاد ذات القرار بأن الوثائق المرفقة بملفات توظيف المعنيين كشفت عن عدة وضعيات فيها، وتتعلق الأولى بالمترشحين الموقّفين لانتسابهم خلال فترة التسجيلات من 05 جوان إلى غاية 25 جوان 2023، والمترشحين الموقفين لانتسابهم بعد فترة التسجيلات، أما الوضعية الثالثة، فتخص المترشحين المستفيدين من منحة التقاعد، والرابعة المترشحين المستفيدين من مختلف المنح الاجتماعية كمنحة البطالة، منحة التقاعد المنقول، منحة الطلبة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدّدت ذات المراسلة على أن هذه الوضعيات تمس بمصداقية المسابقة، ولا تسمح بالوصول إلى الهدف المنشود، ألا وهو توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجيستر البطالين غير الأجراء، وفق ما تم تحديده ضمن نتائج اجتماعي مجلس الوزراء المنعقدين في 14 و28 ماي 2023، مضيفة بأنه تقرر اتخاذ إجراءات بخصوص هذه الوضعيات، وهذا على خلفية جلستي العمل المنعقدة يومي 02 و24 أكتوبر الماضي مع قطاع التعليم العالي.

ووفقا لذلك، قررت المديرية العامة للوظيفة العمومية قبول ملفات المترشحين المعلن نجاحهم والذين أقدموا على توقيف انتسابهم قبل أو خلال فترة التسجيلات الممتدة من 05 جوان 2023 إلى غاية 25 جوان 2023، مع قبول نجاح ملفات المترشحين المعلن نجاحهم والذين يستفيدون من مختلف المنح الاجتماعية (منحة البطالة، منحة التقاعد المنقول، منحة الطلبة، المنحة الجزافية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ).

وفي المقابل، تقرر عدم قبول نجاح المترشحين الذين أوقفوا انتسابهم من مختلف هيئات الضمان الاجتماعي بعد تاريخ 25 جوان 2023، مع عدم قبول نجاح المترشحين المستفيدين من منحة التقاعد.