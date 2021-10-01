رفعت دعوى ضد الأزهر وقناة تابعة للإخوان.. إلهام شاهين تثير الجدل!

أثارت الفنانة المصرية إلهام شاهين جدلا واسعا عبر مواقع التواصل بعدما صرّحت أنها رفعت دعوى ضد الأزهر وقناة تابعة للإخوان.

وكشفت شاهين خلال حفل توقيع كتابها الجديد “المتمردة” على هامش فعاليات المهرجان القومي للمسرح عن أزماتها مع جماعة الإخوان.

وقالت إنها من أوائل الأشخاص الذين حصلوا على حكم قضائي بإغلاق قناة إخوانية، مشيرة إلى أنها رفعت قضية ضد الأزهر الشريف في إطار أزمتها مع عبدالله بدر بسبب وصفه لنفسه بأنه أستاذ علوم التفسير هناك.

وأوضحت أنه قام بتزوير صورة لها ولصقها على صورة ممثلة بورنو ولكن المحامي الخاص بها رفع دعوى قضائية عليه، ونجح في إثبات التزوير، لتتحول القضية من سب وقذف إلى تزوير وبالتالي الحكم بسجنه 3 سنوات.

في ذات السياق أكدت أنها تلقت تحذيرات من قبل المحيطين بها من تقديم دعاوي قضائية ضد عبدالله بدر معبرين عن خوفهم عليها من القتل ولكنها ردت قائلة “أنا كدة كدة هموت فمش خايفة”.

وأشارت أيضًا أن الإخوان المسلمين قاموا بتنظيم مليونية تحت منزلها بعنوان “الخلاص من إلهام شاهين”. وطالبها الأمن بترك المنزل خوفًا على الجيران.

كما أكدت أنهم حاولوا اقتحام شقتها ولكن الأمن سيطر على الأوضاع، وفي النهاية كشفت أنها فكرت في تحويل أزمتها معهم إلى عمل فني.

من جانب آخر قالت خلال ندوتها بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، إن والدها السيد شاهين كان ذا روح فنية وكان شاعرا، لكنه رفض عملها فى الفن.

وأضافت: “بابا دخلنى جامعة الأزهر، بسبب الاختلاط، والدراسة كانت مقتصرة على الفتيات فقط، لكننى تمردت على ذلك وقدمت فى معهد السينما”.

وتابعت: “كنت خجولة جدا وحساسة، وذهبت للدكتور وأنا طفلة بسبب الكسوف، وعندما عرض علىّ المخرج حسين كمال تقديم (حورية من المريخ) رفضت لأننى خجولة”.