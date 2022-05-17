رفع أسعار الوقود.. سلطة ضبط المحروقات تحسم الجدل

نفى المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، الثلاثاء، وجود أي نية لرفع أسعار الوقود رغم ارتفاع تكلفتها.

وقال نديل لدى استضافته ضمن برنامج “ضيف الأخبار” بالقناة الثانية الناطقة بالامازيغية “لا توجد عند الدولة هذه النية وهي اليوم تستمر في دعم الأسعار المطبقة حاليا من قبل محطات الوقود رغم ارتفاع تكلفتها”.

في نفس الوقت لم يستبعد المتحدث بأن تطبق بعض المحطات الناشئة زيادات طفيفة جدا لا تتجاوز بعض “السنتيمات” بالنظر إلى انخفاض هوامش الربح.

وضمن هذا السياق ، كشف رشيد نديل عن اعتماد 11 مستثمرا من الخواص في مجال تخزين وتوزيع الوقود منذ المصادقة على قانون المحروقات الجديد متوقعا ارتفاع العدد إلى 14 موزعا في المدى القريب إلى جانب “نفطال”.

من جهة أخرى، قال ضيف القناة الثانية إن منظمة الأمم المتحدة شكرت الجزائر على السياسة المنتهجة منذ جويلية من العام الماضي والمتمثلة في التخلي عن استخدام البنزين الخالي من الرصاص وإلغاء البنزين العادي والممتاز من محطات الوقود باعتبارها تساهم في الحفاظ على صحة الاطفال والإنسان وحماية التوازن الايكولوجي.

واعتبر أن هذه السياسة كانت ناجحة جدا ومكنت الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الوقود حيث تقدر طاقة الإنتاج المحلي حاليا بأكثر من 4 ملايين طن سنويا، بينما لم يتجاوز الطلب الوطني من الاستهلاك نسبة 3.8مليون طن.

وأضاف المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات بأن الجزائر تمكنت من توفير غلاف مالي يقدر بـ 500 مليون دولار سنويا بعد التخلي عن استيراد الوقود من الخارج .