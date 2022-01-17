رفع أسعار شراء القمح من الفلاحين.. هذه دوافع القرار

أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي، الإثنين، أن قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين سيرفع من وتيرة تطور شعبة الحبوب وسيشجع على العمل أكثر.

وقال حمبلي في تصريح للإذاعة الجزائرية إن هذا “القرار انتظره الفلاحون كثيرا لا سيما وأنه خلال السنوات الماضية ارتفعت أسعار المدخرات الغذائية والعوامل الإنتاجية وبقي سعر شراء الحبوب من الفلاحين بدون تغيير منذ 2008 “.

وبدوره يرى رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني لحسن لعبيد أن قرار مجلس الوزراء يشجع الفلاحين على مضاعفة إنتاجهم من القمح وهو ما يسمح بتقليص فاتورة الاستيراد التي أثقلت كاهل الدولة.

للإشارة فقد قرر مجلس الوزراء الذي عقد الأحد برئاسة رئيس الجمهورية رفع سعر شراء القمح الصلب من 4.500 دج إلى 6.000 دج، و سعر القمح اللين من 3.500 دج إلى 5.000 دج، وسعر الشعير من 2.500 دج إلى 3.400 دج، وسعر الشوفان من 1.800 دج إلى 3.400 دج.

كما أعطى رئيس الجمهورية كذلك تعليمات من أجل “فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة، وفقا لطاقات وقدرات البلاد”.