رفع الأعمال.. وموازين السّماء

ما أحرانا ونحن نعيش موسم رفع الأعمال لعرضها على الله العليم الخبير سبحانه، أن نبتعد قليلا عن صخب الدّنيا وضجيجها لنهفو بأرواحنا إلى السّماء، ونتطلّع إلى ما نذكر به في العلياء! وقت مناسب ليقلّل كلّ واحد منّا الاهتمام بثناء النّاس ونظرهم ويهتمّ بما يقوله عنه الملائكة المقرّبون.. تُرَ ما الذي تذكرنا به الملائكة؟ أسماؤنا، هل تذكر في السّماء بخير أم بغير ذلك؟ هل أعمالنا تقبل أم تردّ؟ من الخير لنا ونحن نعيش زمن الولع بمواقع التواصل والعالم الافتراضيّ ومتابعة المنشورات واستدرار الإعجابات والمشاركات، أن نعود بين الفينة والأخرى إلى عالمنا الحقيقيّ لنبحث لنا عن مكانة أرفع وثناء أنفع وإعجاب أسعد وأمرأ، ليس في الأرض، إنّما في السّماء وفي الملأ الأعلى.

النّفس مجبولة على حبّ الاهتمام والثّناء، وقد تُدمن ذلك ويصبح همّها الأوّل والأخير أن تلقى الإعجاب وتحظى بالمديح والثّناء في هذه الأرض، وبين المخلوقين.. لكنّ العبد اللّبيب العاقل، لا يشغله هذا الهمّ الزّائل عن همّ أهمّ، وعن ثناء أرفع وأنفع وأتمّ في الملأ الأعلى؛ يبحث عن مكانة أعلى وأدوم، عن ثناء الله العليّ الأعلى في أرفع ملأ في الوجود؟

عندما مازح الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- صاحبه زاهرَ بن حرام -رضي الله عنه- قائلا: “من يشتري هذا العبد؟”، وقال زاهر: تجدني كاسدا يا رسول الله! قال -عليه الصّلاة والسّلام-: “لكنك عند الله غال”. كان رجلا من أهل البادية دميما، لا يكاد يعرفه أحد، لكنّه استطاع -بفضل الله- أن يبلغ مقاما يكون فيه غاليا عند الله.. فهل تخيلت أخي المؤمن أنّك يمكن أن تكون عند الله غال، كما يمكن أن تكون من دون قيمة لا تساوي عنده جناح بعوضة؟! لن تكون عند الله غاليا بمالك ولا بمنصبك ولا بمكانتك بين أهل الدّنيا، ولكنّك تكون رفيعا عنده بالتقوى والعمل الصّالح: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).

يقول الدّاعية خالد حمدي: “دُعيت مرة إلى حفل تكريم في إحدى الدول، وأراد المشرفون على التّكريم أن يكون ذلك في المسجد يوم الجمعة بعدما أخطب لهم الخطبتين، وكان في الحضور بعض الوجهاء ونواب من البرلمان وغيرهم من علية القوم.. بعد الجمعة وقف الإمام وقال: سيكون التكريم اليوم جديدا من نوعه. لن يسلّم الهدية اليوم نائب من البرلمان، ولا وجيه من الوجهاء. سيسلمها رجل آخر لا نعرفه، لكن الله يعلمه، ثم نادى وقال: فليقم أول من دخل المسجد! تلفت الناس كلهم يمنة ويسرة ثم فوجئوا برجل مغمور من بين الناس يقوم خجلا يمشي على استحياء نحو الإمام الذي طلب منه أن يسلمني هدية التكريم.. سلمني الرجل هديتي ثم عاد إلى مكانه تتبعه الأبصار والقلوب على السواء. هذا المشهد البسيط يختزل مشهد الآخرة بامتياز…

رجل مغمور لا يعرفه أحد، ومشاهير يجلسون في الصفوف الأولى يعرفهم كل أحد، لكن لما كان الاختيار على حسب مطالب الآخرة لا الدنيا، قام المغمورون وقعد المشهورون؛ ففي ميزان الله يسبق المغمور الصالح، ويتأخر المشهور الأقل منه صلاحا؛ ففي الحديث: “إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة” ثم قال: اقرؤوا: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾” (متفق عليه).. من يومها وأنا أوقن أن الشرف الحقيقي هناك لا هنا، وأن الوجاهة وجاهة الآخرة قبل الدنيا، وأن يوم القيامة يوم المفاجآت، وأن الأسماء اللامعة في الدنيا ليس شرطا أن تلمع في الآخرة، وأن كثيرا من الذين نظنهم منسيين أو خاملي ذكر اليوم ستُشنِّف أسماؤهم سمع أهل المحشر يوم يعاد ترتيب الأسماء.. فانشغل بتسجيل اسمك في سجل الشهرة الخالدة، لا الشهرة الزائفة” (انتهى).

مواقف كثيرة تمرّ بنا في هذه الحياة، نعاينها في الواقع أو نتابعها في المواقع، لعباد من البسطاء يسطرون بكلماتهم ومواقفهم دروسا تهزّ القلوب والأرواح، تذكّرنا بالسّلف الأوائل، أذكر منها موقفا سجّلته عجوز مصرية مغمورة نُقل في مقطع فيديو تداوله رواد الفايسبوك في الأيام الماضية؛ عجوز ملامحها تشعّ نورا وبساطة، التقى بها أحد الشّباب ليسألها سؤالا سهلا في برنامج يهتمّ بمساعدة الفقراء والكادحين، أجابت عن السّؤال بكلّ بساطة والابتسامة لا تفارق محيّاها، فأخرج الشابّ 3000 جنيه، أي ما يعادل 3 ملايين سنتيم بعملتنا الجزائرية، وأعطاها إياها، فقبضت يدها وقالت: “تقاعدي الذي آخذه يكفيني والحمد لله. أنا راضية بما عندي وما أعطاني ربّي.. أتقاضى مبلغا فيه البركة، يكفيني وابنيَّ الاثنين.. ابحثوا عن فقير من الفقراء وأعطوه هذا المبلغ.. أنا لا أستحقّه.. أنا أعطي ولا آخذ.. أشكر الله وأحمده.. أنا في خير وبركة عظيمة.. الله سبحانه أطال في عمري لأنّ معي ابنا لا يسمع ولا يتكلّم.. أطال الله في عمري لأجله.. الحمد لله”.

هذه العجوز المغمورة، ربّما تكون عند الله أفضل من أكثر المشاهير الذين ترمقهم الأبصار وتتحدّث عنهم الألسن ويقدَّمون في المجالس وتُغدق عليهم الألقاب ويثنى عليهم.. بل لا شكّ في أنّها ستكون عند الله أفضل من كثير من الدّعاة الفصحاء الذين لا يردّون أعطية.. فلتكن غايتنا أن نصل إلى تلك الدّرجة الرّفيعة التي لا تحتاج إلى علم غزير أو كلام كثير، لكنّها تحتاج إلى صدق مع الله الواحد الأحد، وبعد عن صخب الدّنيا وضجيجها، وإعراضا عن موازينها ونياشينها.