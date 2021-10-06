رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لـ"الشروق":

أعلنت، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، رفع التجميد عن مختلف الخدمات الاجتماعية التي ظلت معلقة جراء تأخر برمجة انتخابات تجديد أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية، إذ وجهت نداء لكافة منتسبي القطاع تدعوهم للشروع في إيداع الملفات للحصول على مختلف السلف و يتعلق الأمر بقرض الزواج و السكن و السلفة الاستثنائية كأولوية أولى.

قروض تصل إلى 50 مليون سنتيم..و التسديد شهريا حسب الراتب

كشف، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عبد القادر حمادوش ، لـ”الشروق”، عن شروع اللجنة الوطنية و اللجان الولائية في استقبال ملفات كافة عمال و موظفي القطاع الراغبين في الحصول على مختلف الخدمات الاجتماعية التي ظلت مجمدة في وقت سابق بسبب تأخر إجراء انتخابات تجديد الأعضاء جراء أزمة كورونا، و أضاف محدثنا بأنه قد تم الإفراج عن مختلف السلف كأولوية أولى في الوقت الراهن، و يتعلق الأمر بالسلفة المخصصة لاقتناء أو بناء سكن و التي تتراوح قيمتها المالية بين 20 و 50 مليون سنتيم و التي يتم منحها بناء على القدرات المالية التي تتوفر عليها اللجان، بالإضافة إلى إطلاق سلفة الزواج و المقدرة قيمتها ب7 ملايين سنتيم و كذا المنحة الاستثنائية و التي تصل قيمتها إلى 15 مليون سنتيم و يتم منحها عادة لمحدودي الدخل على أن يتم تسديدها شهريا مع مراعاة الدخل الشهري لكل موظف أو عامل.

وبخصوص باقي الخدمات الاجتماعية، أكد عبد القادر حمادوش على أن رفع التجميد عنها سيتم بشكل تدريجي، شريطة تحديد الأولويات من خلال مراعاة شرط الاستعجال لتحقيق مبدأ التكافؤ والمساواة بين كافة العمال والموظفين، و ذكر محدثنا بالإجراءات التي تم اتخاذها مباشرة عقب انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية و اللجان الولائية و المتضمنة تحويل مختلف المراكز الطبية الاجتماعية ومراكز الاستقبال والراحة التابعة للجنة الوطنية كمراكز لتلقيح مستخدمي القطاع للمساهمة في رفع وتيرة التطعيم، و التي تم تجهيزها بمختلف مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى رفع التعليق عن الخدمات الصحية، حين تقرر التكفل بجميع المرضى تكفلا تاما بنسبة 100 بالمائة من خلال التعاقد مع ست عيادات موزعة وطنيا.

وفي سياق مغاير، أعلن المسؤول الأول عن اللجنة، بأنه يتم التحضير حاليا لإبرام اتفاقية تعاون مع شركة اتصالات الجزائر للحصول على تخفيضات مهمة على خدمة الأنترنيت لفائدة مستخدمي القطاع، في حين لم يتم الاتفاق على نسبة تخفيض معينة، وهي الإجراءات الجديدة التي تدخل في إطار العمل على إضفاء تحسينات هامة على أنشطة الخدمات الاجتماعية باستحداث وإطلاق خدمات جديدة.

مفاوضات للتخفيض في أسعار الأنترنيت.. .و التأمين على السيارات ب65 بالمائة

وكشف، رئيس اللجنة عبد القادر حمادوش بخصوص ملف التأمينات، بأن هيئته قد دخلت في مفاوضات متقدمة مع شركة تأمين وطنية، لإبرام اتفاقية تعاون سيستفيد بموجبها عمال وموظفي القطاع من تخفيضات مهمة قد تصل إلى 65 بالمائة على تأمين السيارات في مختلف الصيغ كالتأمينات ثابتة التعويض والتأمينات على السرقة والحرائق في المستقبل القريب.