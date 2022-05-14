رفع التجميد عن صب نقاط التلاميذ

"الكناباست" تدعو إلى استئناف العملية

رفعت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، التجميد عن صب نقاط الفروض والاختبارات على الأرضية الرقمية لوزارة التربية بعد سبعة أشهر من المقاطعة، داعية إلى استئناف العملية دون تسرع لعدم الوقوع في أخطاء سيكون ضحيتها التلاميذ.

أوضح، مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة الكنابست لـ”الشروق”، بأنه بعد تقييم المستجدات واللقاءات الثنائية والمحاضر الممضاة مع وزارة التربية، وعقب الإعلان عن فتح 36 ألف منصب مالي لترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكون” تقرر استئناف صب علامات التلاميذ على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية وكانت البداية بصب علامات الفروض واختبارات الفصل الأول، يليه صب نقاط الفصل الثاني، مع الحرص على تفادي الأخطاء والهفوات.

وأشار المتحدث محدثنا، إلى تمسك المجلس بالمطالب الأساسية المرفوعة والواردة في البيانات السابقة للنقابة، والمتعلقة أساسا بملف تحسين المقدرة الشرائية، ملف السكن، ملف التقاعد، ملف القانون الخاص، ملف طب العمل، ملف الخدمات الاجتماعية وملف تحيين منحة المنطقة، فيما دعا الأساتذة إلى ضرورة متابعة مسيرة النضال ومواصلة العمل النقابي بما يضمن البناء والهيكلة للمضي قدما نحو تحقيق مزيد من المكاسب.