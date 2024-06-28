رفع التجميد عن عدة مشاريع بعدد من الولايات

ردا على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني.. الوزير حماد يؤكد:

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، الخميس بالجزائر، عن رفع التجميد على عدة مشاريع تخص انجاز منشآت رياضية وإعادة تهيئة البعض منها، عبر العديد من ولايات الوطن.

وأوضح الوزير حماد خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة، قائلا: “تم رفع التجميد على عدد من مشاريع إنشاء مرافق ومنشآت جوارية تنموية للرياضات الفردية والجماعية، بكل من عين الدفلى، غليزان، مستغانم وبومرداس بعدما كانت متوقفة السنوات السابقة”.

وأفاد أنه بولاية عين الدفلى تم رفع التجميد على مشروع إنجاز ملعب 10 آلاف مقعد بمقر الولاية وملعب آخر ببلدية جندل يتسع لأكثر من 5 آلاف مقعد، إضافة إلى مسبحين شبه أولمبيين وقاعة متخصصة بمدينة مليانة، علاوة عن القاعات المتعددة الرياضات ببلديات بربوش وتاشتة ومسبح أولمبي ببلدية عين الدفلى وقاعة مائية ببلدية عريب ومضمار ألعاب القوى.

وذكر أيضا عملية إنجاز وتجهيز القاعة متعددة الرياضات 500 مقعد ببلدية العطاف حيث تم تسجيل نسبة تقدم الإنجاز بأكثر من 50 بالمائة، إضافة إلى ديوان المركب المتعدد الرياضات بخميس مليانة.

وفي رده على سؤال أحد النواب الممثلين لولاية مستغانم، أشار الوزير إلى رفع التجميد على 3 مشاريع لإنجاز مركبات جوارية رياضية بكل من بلديات سيرات، السوفلية وعين بودينار وسيتم انطلاق الأشغال بها في السداسي الثاني للسنة الجارية، مضيفا أن هناك مشاريع تم اقتراح تسجيلها للسنة المالية المقبلة لإنجاز مركبات رياضية جوارية وتجهيز مسابح بعدة بلديات.

وفي سؤال عن منشآت ولاية غليزان، قال حماد بأن الولاية استفادت من إعادة الاعتبار وتأهيل ملعب المغرب العربي ببلدية واد رهيو وفق معايير الاتحاد الجزائري والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وهو ما سيوفر على نادي وفاق شباب واد رهيو عناء التنقل وعلى الطاقم الفني الجهد والوقت في الإعداد الجيد لمختلف المواعيد.

وللإسراع في إنجاز البرنامج التنموي لفائدة ولاية غليزان، فقد تم إحداث لجنة وزارية مكلفة بمتابعة وتسريع وتيرة الأشغال لاستدراك التأخر المسجل وسيقوم الوزير بزيارة إلى الولاية قريبا للوقوف على المشاريع.

أما بخصوص ولاية بومرداس، فتم رفع التجميد عن مشاريع المسابح الجوارية لكل من بلديات حمادي، بودواو، خميس الخشنة، شعبة العامر وبغلية والثنية، يضيف الوزير الذي أعلن عن تسجيل عدة مشاريع رياضية أخرى بعدة بلديات من الولاية.