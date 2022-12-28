“رفع التحفظات الخاصة بظروف الإيواء في الأسبوع الأول لسنة 2023”

بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، بقسنطينة أن “جميع التحفظات التي تم إبداؤها بشأن ظروف الإيواء” في بعض فنادق الولاية المخصصة لاستقبال الوفود المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين “شان” سيتم رفعها “خلال الأسبوع الأول من سنة 2023”.

وبعد أن أكد أن عديد الهياكل الفندقية بقسنطينة “جاهزة بنسبة 100 بالمائة” لاستقبال الوفود المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين تطرق إلى وجود “منشآت أخرى تم إبداء تحفظات بشأنها والتي سيتم رفعها خلال الأسبوع الأول من سنة 2023”. وقد تم تقديم آجال لن تتجاوز الأسبوع الأول من شهر جانفي 2023 من أجل “تدارك جميع التحفظات التي تم إبداؤها في هذا الإطار” حسب ما أكده السيد حمادي مجددا التزام الدولة بإنجاح الحدث الرياضي ذو البعد القاري (شان 2022) الذي تستعد الجزائر لاحتضانه من 13جانفي إلى 4 فيفري 2023.

وأبرز الوزير أن “الجزائر تتوفر على فضاءات إيواء في مستوى الأحداث الكبرى” موضحا بأن تنقله إلى ولاية قسنطينة يأتي في أعقاب تعليمات الوزير الأول بشأن الاطلاع على التحضيرات الجارية تحسبا لشان 2022 من حيث الهياكل السياحية.

و خلال زيارته لولاية قسنطينة دشن السيد حمادي فندقا تم بناؤه في إطار الاستثمار الخاص ببلدية الخروب وفندقين آخرين خاصين متواجدين على الطريق المؤدي إلى حي زواغي سليمان ببلدية قسنطينة.

وزار وزير السياحة والصناعة التقليدية فندقا يقع بقلب مدينة قسنطينة قبل أن يتوجه إلى ورشة تجديد وإعادة الاعتبار لفندق سيرتا الأسطوري المتواجد بوسط مدينة قسنطينة.

و قد توجه السيد ياسين حمادي الذي كان قد أشرف على مراسم التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون والتبادل بين جامعة صالح بوبنيدر (قسنطينة 3) والغرفة المحلية للصناعة التقليدية والحرف إلى ورشة إعادة تأهيل درب السياح الذي يعد معلما بارزا للسياحة المحلية.