رفع “التعليق” عن الدورات التكوينية لمستخدمي التربية

بإخضاعهم لتربصات نظرية وتطبيقية في عطلة الشتاء

قررت وزارة التربية الوطنية رفع التعليق عن الدورات التكوينية لفائدة مستخدميها في مختلف الرتب والأسلاك، بعدما ظلت مجمدة طيلة فترة الوباء، حيث تم الإفراج عن المخطط التكميلي للمخطط السنوي للتكوين وتحسين مستوى الموظفين والأعوان المتعاقدين بعنوان سنة 2022، والذي سينطلق بتاريخ 25 ديسمبر الجاري، تزامنا مع الأسبوع الأول من عطلة الشتاء.

وأبلغت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين، بمديرية التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية، في المراسلة رقم 799 المؤرخة في 19 ديسمبر الجاري، مديري التربية للولايات ومديري المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، بأن عملية تكوين المستخدمين في مختلف الرتب والأسلاك، ستنطلق خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، أي ابتداء من تاريخ الـ25 ديسمبر 2022، وذلك في إطار تنفيذ المخطط التكميلي للمخطط القطاعي السنوي للتكوين وتحسين مستوى الموظفين والأعوان المتعاقدين بعنوان سنة 2022.

وعن برنامج التكوين المتخصص، أوضحت المصالح ذاتها بأنه سيتم إخضاع فئة مديري المتوسطات ومفتشي التعليم الابتدائي تخصص “إدارة” لتكوين نظري مدته 420 ساعة وتربص تطبيقي مدته شهران، في حين سيستفيد مشرف تربية رئيسي ونائب مقتصد مسير ومساعد مدير مدرسة ابتدائية من تكوين نظري مدته 400 ساعة على أن يستغرق التربص التطبيقي شهرا واحد، ثم يجتازون امتحان نهاية التكوين مع إلزامية مناقشة مذكرة أو تقرير، بالمقابل سيتم إخضاع ملحق رئيسي بالمخبر لتكوين نظري مدته 336 ساعة وتربص تطبيقي مدته شهر، إلى جانب استفادة أسلاك المقتصدين ونواب المقتصدين، من تكوين نظري مدته 724 ساعة وتربص تطبيقي مدته شهر.

وطلبت ذات المصالح من مديريها التنفيذيين ضرورة التقيد بتنفيذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية لضمان نجاح “التجمعات التكوينية”، التي ظلت معلقة طيلة الثلاث السنوات الفارطة بسبب أزمة الوباء، من خلال الحرص والتقيد بالنصوص والتعليمات التنظيمية الخاصة بالتدابير الوقائية والصحية، إلى جانب التقيد بعدد المناصب المالية المخصصة لتكوين المدونة في المخطط التكميلي للمخطط القطاعي السنوي لتكوين وتحسين مستوى المستخدمين، فضلا عن قيام مديري المعاهد الوطنية للتكوين بموافاة مديرية التكوين بالوزارة، بالقوائم الاسمية للمعنيين بالتكوين حسب الترتيب الاستحقاقي “التفاضلي”، اعتمادا على محاضر النجاح في الامتحانات المهنية بعنوان سنة 2022، ومحاضر اللجان المتساوية الأعضاء “الترقية الاختيارية”، وفق عدد المناصب المدونة في المخطط التكميلي للمخطط القطاعي السنوي، في أجل أقصاه 20 ديسمبر 2022.

كما أمرت المصالح نفسها المديرين الولائيين، بأهمية موافاتها بالتعداد الإجمالي للمعنيين بالتكوين حسب الرتب، والذي لا بد أن يساوي التعداد المدون في الجدول الإضافي لتوزيع المناصب الخاضعة للتكوين بعنوان سنة 2022، بالإضافة إلى التعداد المدون في جدول توزيع المناصب الإضافية الشاغرة بعنوان سنة 2022/2023، للرتب الخاضعة للتكوين تطبيقا للرخصة الاستثنائية رقم 13373 المؤرخة في 13 أكتوبر 2022.