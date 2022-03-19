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رفع التعليق عن شركة “بتروفاك” في الإمارات

أحمد عليوة
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رفع التعليق عن شركة “بتروفاك” في الإمارات

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عن إنهاء التعليق المفروض على شركة بتروفاك المحدودة في 15 مارس 2021، وإعادتها إلى الدليل التجاري لأدنوك، مما يسمح لبتروفاك المشاركة في جميع مناقصات أدنوك الجديدة القادمة اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

وجاء هذا القرار بعد توافق شركة “بتروفاك” مع عمليات التدقيق الداخلية التي قامت بها أدنوك، والتزامها بمتطلبات الامتثال لقواعد السلوك المهني لموردي المجموعة، كما يعكس القرار أيضا جهود “بتروفاك” في تعزيز الحوكمة وتنفيذ سياسات وإجراءات جديدة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

وتعد “بتروفاك” شركة رائدة عالميا في تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، وتقدم خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء من بينهم العديد من أهم شركات الطاقة حول العالم، كما تتخصص في تصميم وبناء وإدارة وصيانة البنية التحتية الخاصة باستخراج وتكرير النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والطاقة المتجددة، وتحرص على تمكين عملائها من مواكبة احتياجات الطاقة المتنامية عالميا.

وتتوزع الأسواق الرئيسية لبتروفاك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبحر الشمال في المملكة المتحدة، كما تمتلك سجلا حافلا من العمليات الناجحة والآمنة والموثوقة والمبتكرة، وذلك بفضل اعتمادها على نموذج تشغيل محلي ومنخفض التكلفة ويركز بشكل أساسي على توفير المزيد من القيمة ضمن بلد التشغيل نفسه، كما تدير الشركة عملياتها الأخرى في أسواق كبرى مثل الهند وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة.

من جهة أخرى، فان “بتروفاك” تقدم المشاريع الكبرى والخدمات الهندسية وتدريب اليد العاملة المحلية في الجزائر لأكثر من 20 عاما، وافتتحت أول مكتب لها في الجزائر العاصمة سنة 1999، مع أول عقد رئيسي من خلال مشروع في أوهانت، وواصلت الشركة توسيع تواجدها في الجزائر، إضافة إلى أنّ أكثر من 85 بالمائة من اليد العاملة من الجزائر.

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