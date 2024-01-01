رفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 18.5 بالمئة في روسيا

سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجور في روسيا بنسبة 18.5 بالمئة مع حلول العام الجديد، إلى 19242 روبل شهريًا ( ما يساوي 212.60 دولار أمريكي).

وستؤدي الزيادة الرسمية في الحدّ الأدنى للأجور إلى رفع رواتب نحو 4.8 مليون موظف في جميع أنحاء روسيا.

كما سيتم تقدير الحد الأدنى لتكلفة المعيشة عند 15453 روبل (170.70 دولار) شهريًا للفرد، بحيث لا يسمح أن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من تكلفة المعيشة للسكان.

وقد تمّ تعديل قيمة الحدّ الأدنى لتكلفة المعيشة في روسيا 25 مرة منذ عام 2000، فيما تعود آخر زيارة في الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 6.3 بالمئة عند مستوى 16242 روبل، إلى بداية العام المنصرم 2023.