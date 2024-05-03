رفع الحظر عن تنقل أنصار الفريقين

مباريات مولودية الجزائر - شباب قسنطينة:

تقرر رفع الحظر المتعلق بتنقل أنصار الفريق الزائر للمباريات التي تجمع بين شباب قسنطينة ومولودية الجزائر، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، مع رؤساء أندية النخبة، بمقر الهيئة الفيدرالية بدالي براهيم.

“وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على رفع المنع المتعلق بتنقل أنصار الفريق الزائر للمباريات التي تجمع بين الفريقين. وانتهز رئيس الاتحادية فرصة حضور رئيس مجلس إدارة النادي القسنطيني، عبد الغاني قوراري، ونظيره من النادي العاصمي، محمد حكيم حاج رجم، لفتح الملف وتزكية الصلح بين أسرتي الناديين.”، بحسب بيان إدارة نادي مدينة الجسور المعلقة.

وأضاف البيان: “وبالتالي، سيفتح المجال لأنصار الفريقين في التنقل وبكل حرية وفي إطار الروح الرياضية وحضور مختلف المواعيد سواء التي تنظم بمدينة قسنطينة أو في ملاعب الجزائر العاصمة، بداية من الموسم الكروي المقبل”.

للإشارة، أن مباراة الدور نصف النهائي لكأس الجزائر (2023-2024)، التي جمعت الفريقين وانتهت بتأهل “المولودية” إلى النهائي (2-1، بعد الوقت الإضافي)، لعبت يوم 23 أفريل الماضي بملعب -ميلود هدفي- بوهران، دون حضور الجمهور.وتم اتخاذ قرار منع تنقل أنصار الفريقين بتاريخ 13 أكتوبر 2018 من طرف رابطة كرة القدم المحترفة عقب الأحداث التي شهدتها مقابلة نصف نهائي كأس الجزائر (2017-2018)، بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل والتي جرت بملعب -الشهيد حملاوي- بقسنطينة.