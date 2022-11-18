رفع السعة الإجمالية للانترنت بالجزائر 3 أضعاف

تم، الخميس، رفع السعة المجهزة للشبكة الدولية للأنترنت بالجزائر لتصل بذلك إلى 7.8 تيرابيت/ثا، حسب ما أعلنته وزارة البريد.

وحسب بيان للوزارة فقد أشرف كريم بيبي تريكي، ليلة الخميس، على عملية الرفع من السعة المجهزة للشبكة الدولية للإتصالات بالجزائر لتبلغ السعة الإجمالية المجهزة 7.8 تيرابيت/ثا، بعد أن كانت تقدر بـ2.8 تيرابيت/ثا سنة2021 و1.5 تيرابيت/ثا في بداية سنة 2020.

وأوضح البيان أنه زيادة على المرونة التي سيوفرها هذا الارتفاع المعتبر، بالنظر إلى الأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها نطاق التردد الدولي في تأمين خدمة الأنترنت على المستوى المحلي، سيسمح أيضا بتوفير الظروف الملائمة لتجسيد برنامج عمل القطاع في شقه المتعلق بنشر تكنولوجيا الألياف البصرية وتوصيل ثلثي المنازل (6 ملايين أسرة) بالأنترنت الثابت بنهاية سنة 2024، وكذا بمواكبة، بصفة استباقية، الطلب المتزايد على الأنترنت وتوفير سرعات تدفق أعلى وفقا للعروض المقدمة.

وزير البريد: نسبة تدفق الأنترنت في الجزائر زادت بنسبة 170 بالمائة

وفي 21 أفريل 2022، كشف وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تركي، عن ارتفاع نسبة تدفق الأنترنت في الجزائر خلال سنة 2022.

وأكد الوزير خلال جلسة خصصت لطرح الأسئلة بمجلس الأمة أن نسبة تدفق الأنترنت في الجزائر وحسب تقارير عالمية ارتفعت بـ 170 بالمئة فيما يخص الثابت و46 بالمئة بالنسبة للنقال وهذا مقارنة بسنة 2021.

وفي رده عن سؤال حول نسبة التغطية بخدمات الجيل الرابع على المستوى الوطني، أوضح تركي أنها بلغت 70 بالمئة ويتم العمل على الوصول إلى نسبة 80 بالمئة مع نهاية السنة الجارية يضيف المتحدث.

وفي السياق ذاته أعلن الوزير عن تخصيص حزم ذبذبات اضافية للمتعاملين الثلاث وهو ما يعتبر عاملا هاما من أجل تحسين خدمات شبكة الهاتف والأنترنت.

وأضاف أنه خلال هذه السنة قامت دائرته الوزارية بالتنسيق مع سلطة الضبط للبريد والاتصالات الالكترونية بمباشرة اجراءات تعديل دفتر شروط المتعلقة باستغلال شبكات الجيل الرابع من أجل تسهيل استفادتهم من ترددات اضافية.