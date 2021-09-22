رفع السعر المرجعي للأسمدة بداية من أكتوبر القادم

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الأربعاء، أن الإجراء المتعلق برفع السعر المرجعي للأسمدة الموجهة للفلاحة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 أكتوبر المقبل.

وجاء في منشور للوزارة بصفحتها الرسمية على فايسبوك: “بعد الارتفاع المسجل في أسعار المدخلات الفلاحية على مستوى السوق الدولية، قررت وزارة الفلاحة رفع السعر المرجعي للأسمدة الموجهة للفلاحة.

هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح اكتوبر القادم، وتندرج هذه الخطوة ضمن جملة من الإجراءات الاستعجالية اتخذتها الوزارة لفائدة فلاحي مختلف الشعب الفلاحية المتأثرة بارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية في السوق الدولية، وهذا بغرض التخفيف من تأثير هذه الزيادة والسماح بالشروع في الحملة الفلاحية في افضل الظروف.

ك.ل