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اقتصاد

رفع العراقيل على 324 مستثمر في ولاية النعامة

الشروق أونلاين
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رفع العراقيل على 324 مستثمر في ولاية النعامة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم السبت، على مراسم التسليم الرمزي لعشر عقود امتياز على سبيل التسوية، ضمن اجراءات رفع العراقيل عن الاستثمار والتي شملت إجمالا 324 مستفيدا.

وفي ذات الزيارة التي قادته اليوم إلى ولاية النعامة، عمد الوزير مراد، على تسليم عقد الامتياز لمستثمر خاص، مستفيد عن طريق المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لانشاء مصنع بطاقة تشغيل هامة، وفق ما جاء في بيان وزارة الداخلية.

ومن جانب آخر يضيف ذات البيان، أشرف وزراء الداخلية والفلاحة والصناعة، على مراسم الإمضاء على إتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و المجلس للتجديد الاقتصادي الجزائري، حيث تهدف إلى التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال النهوض بالفلاحة بالبلاد، سيما من خلال تعزيز المشاريع الزراعية خاصة تلك التي تتسم بالطابع الاستراتيجي، وكذا تبادل المعلومات المتعلقة بمناخ الاستثمار الزراعي و استقطاب المستثمرين الوطنيين والأجانب.

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