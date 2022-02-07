رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة..زغدار يتخذ  هذا القرار!

أمر وزير الصناعة ، أحمد زغدار اللجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة إلى الإسراع في تسوية المشاريع المتبقية.

وجاء في بيان للوزارة “ترأس وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة خصص لتحديد آليات التكفل وتسوية وضعية المشاريع الاستثمارية المتبقية.

وبعد أن ثمن جهود اللجنة التي تمكنت في ظرف وجيز من رفع العراقيل على 503 مشروعا من أصل 864 مشروعا عالقا تم إحصاؤه إلى غاية الآن، دعا زغدار أعضاء اللجنة إلى مضاعفة مجهوداتهم للإسراع في معالجة الملفات المتبقية والمقدر عددها ب 361 مشروعا.

وتتمثل أبرز العراقيل على المشاريع المتبقية في طبيعة الأراضي ذات الطابع الفلاحي التي أقيمت عليها هذه المشاريع، وربطها بشبكات الطاقة من كهرباء وغاز، شبكات المياه وأيضا الحصول على تراخيص البناء ومطابقة البنايات بالإضافة إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بعقود الامتياز.

وفور انتهائها من معالجة المشاريع العالقة المستكملة 100%، ستباشر هذه اللجنة الوطنية، المكونة من الأمناء العامين لعشر قطاعات وزارية (الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، الموارد المائية، السياحة، المالية، الصناعة الصيدلانية والبيئة)، مرافقة المشاريع الاستثمارية التي لم يستكمل إنجازها وتواجه صعوبات في تجسيدها.