رفع العقوبة في حق زوخ في قضية عائلة هامل

ممثل الحق العام بمجلس قضاء تيبازة يلتمس:

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة، الجمعة، رفع عقوبة السجن في حق والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ في ملف عائلة المدير العام للأمن الوطني المتقاعد اللواء عبد الغني هامل.

وتمسك ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة بما جاء في الحكم الابتدائي من حيث الإدانة والعقوبة التكميلية مع رفع عقوبة الحبس إلى 12 سنة نافذة، في ملف عائلة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل المتابع فيها بجنحتي التبديد العمدي من طرف موظف عمومي من دون وجه حق لممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

والي العاصمة الأسبق متهم في الملف بتقديم قطعة أرضية مساحتها 7200 متر مربع بباب الزوار لشهيناز هامل، في إطار الاستثمار من دون إنجازها للمشروع ودفع أتاوات ما كبد الخزينة العمومية خسارة قاربت 15 مليار سنتيم وسكن تساهمي، وكذا سكن اجتماعي لشفيق هامل و9 محلات تجارية بأولاد فايت لزوجة هامل بسعر رمزي يقدر بـ22 ألف دج للمتر المربع.