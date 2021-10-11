رفع العلم الفرنسي داخل مدرسة مصرية يثير أزمة.. وهذه بعض التبريرات!
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطلبة مصريين وهم يحملون العلم الفرنسي، ما أثار أزمة على كافة المستويات.
وقالت وسائل إعلام مصرية، إن وزارة التربية والتعليم قرّرت فتح تحقيق في واقعة قيام بعض الطلاب برفع العلم الفرنسي داخل إحدى المدارس في محافظة دمياط، في أول أيام الدراسة.
مدرسة في دمياط رفعوا علم فرنسا بدل علم مصر في اول يوم دراسة pic.twitter.com/ZaQStZfqGx
— Arab Memes (@arab_memess) October 10, 2021
ويظهر في الصورة التي أثارت جدلا واسعا، مجموعة من الطلاب وهم يرفعون علم فرنسا المكونة ألوانه من (الأبيض- الأحمر- الأزرق)، بدلاً من علم مصر.
وقال نشطاء إنه علم مصر ولكن دون النسر، حيث دشّن مغردون على تويتر وسماً بعنوان “فين النسر”.
طلاب يرفعون علم فرنسا المصنوع يدويًا باعتباره علم مصر في أول يوم دراسي بمدرسة في دمياط يا كفرة، وفي رد سريع من إدارة المدرسة التي قدمت اعتذارًا للوزارة مؤكدة أن الخطأ غير مقصود ولن يتكرر مرة ثانية. هل دي دمياط الجديدة والعيال اختلط عليهم الأمر! pic.twitter.com/e1gtAN364A
— rasha elshamy رشا الشامي (@rasha_elshamy) October 10, 2021
واتهم وكيل وزارة التعليم بمحافظة دمياط عادل عثمان مواقع التواصل الاجتماعي بأنها افتعلت أزمة، كاشفا عن ملابسات الحادثة.
دمياط فوق😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/kMtE1SmCXp
— D R . W A R D (@rahmaeldengawy) October 10, 2021
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن عثمان تأكيده أن “الواقعة أحيلت إلى التحقيق فور إثارتها، وجار التحقيق مع 4 مسؤولين، مشيرا إلى أن إدارة مدرسة الميناء الجديدة قدمت اعتذارا فوريا عن الخطأ غير المقصود”.
-بيقولك دمياط رفعت علم فرنسا مكان علم مصر
– دمياط مين دمياط بتاعتنه 😂 pic.twitter.com/mCe9xi4QUr
— اسلام جابر (@islamjaber77) October 10, 2021
وروى وكيل الوزارة أن “إدارة المدرسة طلبت من التلاميذ صناعة أعلام احتفالا ببدء العام الدراسي الجديد وانتصارات أكتوبر المجيدة، لكن مجموعة من التلاميذ صنعت العلم بطريقة خاطئة في وضع أفقي”.
وصرح عثمان بهذا الشأن قائلا: “الخطأ غير متعمد من التلاميذ، كما أن تصوير العلم بالموبايل مع ضوء الشمس جعل اللون الأسود يبدو أزرق، مما أعطى انطباعا خاطئا بما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلافا للحقيقة”.