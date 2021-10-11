رفع العلم الفرنسي داخل مدرسة مصرية يثير أزمة.. وهذه بعض التبريرات!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطلبة مصريين وهم يحملون العلم الفرنسي، ما أثار أزمة على كافة المستويات.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن وزارة التربية والتعليم قرّرت فتح تحقيق في واقعة قيام بعض الطلاب برفع العلم الفرنسي داخل إحدى المدارس في محافظة دمياط، في أول أيام الدراسة.

ويظهر في الصورة التي أثارت جدلا واسعا، مجموعة من الطلاب وهم يرفعون علم فرنسا المكونة ألوانه من (الأبيض- الأحمر- الأزرق)، بدلاً من علم مصر.

وقال نشطاء إنه علم مصر ولكن دون النسر، حيث دشّن مغردون على تويتر وسماً بعنوان “فين النسر”.

واتهم وكيل وزارة التعليم بمحافظة دمياط عادل عثمان مواقع التواصل الاجتماعي بأنها افتعلت أزمة، كاشفا عن ملابسات الحادثة.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن عثمان تأكيده أن “الواقعة أحيلت إلى التحقيق فور إثارتها، وجار التحقيق مع 4 مسؤولين، مشيرا إلى أن إدارة مدرسة الميناء الجديدة قدمت اعتذارا فوريا عن الخطأ غير المقصود”.

وروى وكيل الوزارة أن “إدارة المدرسة طلبت من التلاميذ صناعة أعلام احتفالا ببدء العام الدراسي الجديد وانتصارات أكتوبر المجيدة، لكن مجموعة من التلاميذ صنعت العلم بطريقة خاطئة في وضع أفقي”.

وصرح عثمان بهذا الشأن قائلا: “الخطأ غير متعمد من التلاميذ، كما أن تصوير العلم بالموبايل مع ضوء الشمس جعل اللون الأسود يبدو أزرق، مما أعطى انطباعا خاطئا بما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلافا للحقيقة”.