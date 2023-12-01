رفع اليد العاملة العقابية إلى 13 ألف سجين سنة 2024

في ورشات إنتاج الزيتون والتين الشوكي وتربية النحل

كشف رئيس الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، عبد الغني عميار، رفع تعداد اليد العاملة العقابية بالورشات الفلاحية والإنتاجية الداخلية بالمؤسسات العقابية المتواجدة على المستوى الوطني من 5.800 محبوس خلال السنة الجارية إلى 13 ألف خلال السنة سنة 2024.

وأضاف في تصريح صحفي على هامش إشرافه رفقة السيد هشام بكوش رئيس مكتب التعليم بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على إعطاء إشارة انطلاق موسم جني الزيتون وإطلاق تجربة نموذجية لزراعة التين الشوكي بالورشة الفلاحية المحاذية لمؤسسة إعادة التأهيل بابار بخنشلة أن “الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين سيقوم خلال سنة 2024 بوضع حيز الخدمة لـ 12 ورشة فلاحية تضاف إلى 26 أخرى متواجدة حاليا بالبيئة المفتوحة المحاذية للمؤسسات العقابية المتواجدة على المستوى الوطني” ما سيسمح برفع تعداد اليد العاملة العقابية بنسبة تفوق 100 بالمائة.

وأضاف ذات المسؤول أن 65 بالمائة من مجموع المسجونين المشغلين لدى الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين يشتغلون بالورشات الفلاحية المتواجدة بمحاذاة المؤسسات العقابية بينما يشتغل 35 بالمائة من التعداد بالورشات الإنتاجية الداخلية المتخصصة في الطباعة والنجارة والخياطة والنسيج والحدادة والصناعات الجلدية والتقليدية على وجه الخصوص.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إطلاق مشروع لتربية النحل وإنتاج العسل بمؤسسة إعادة التأهيل بابار حيث سيتم تزويد المؤسسة بـ 50 صندوقا لتربية النحل في مرحلة أولية، على أن يتم رفع العدد مستقبلا مع إعادة إطلاق ورشة إعادة رسكلة النفايات البلاستيكية والورقية والحديدية لتضاف إلى 38 ورشة إعادة رسكلة متواجدة على المستوى الوطني تشغل حاليا 90 محبوسا .

وبخصوص تجربة زراعة الأشجار المثمرة وزراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، أفاد ذات المسؤول بأن الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين يحصي حاليا مساحة 5 آلاف هكتار من الورشات الفلاحية المحاذية للمؤسسات العقابية بها 100 ألف شجرة مثمرة و40 ألف شجرة زيتون تنتج زيتون المائدة وكذا الزيتون الذي يتم عصره وتحويله إلى زيت زيتون يتم تسويقه بأسعار مخفضة عن تلك المعتمدة في السوق الوطنية.