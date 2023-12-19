رفع تعويضات الأدوية إلى 5 آلاف دينار يدخل حيز التنفيذ

بموجب النسخة الجديدة من بطاقة "الشفاء"

أفاد المدير العام للصندوق الوطني للعمال الأجراء، نذير قوادرية، الثلاثاء، أنه ابتداء من 19 ديسمبر الجاري، سيتم رفع سقف قيمة تعويضات بطاقة “الشفاء” من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار.

وأوضح قوادرية، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن النسخة الجديدة من بطاقة “الشفاء” تتميز بتكامل تقني عالٍ مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق، مما يتيح للمستفيدين الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي بشكل أسرع وبكل سهولة ومرونة، مؤكدا أن البطاقة هي نواة المنظومة المعلوماتية للضمان الاجتماعي.

وأشار المدير العام للصندوق الوطني للعمال الأجراء، نذير قوادرية، إلى أن النسخة الجديدة الثانية من بطاقة “الشفاء” مصنوعة بالجزائر على مستوى المطبعة الرسمية بمواد متطورة وأكثر صلابة من البطاقة الأولى وكل مراحلها تتم بالجزائر.

وبخصوص عدد المؤمّن لهم اجتماعيا، قال المدير العام للصندوق الوطني للعمال الأجراء، إنه “بصفة مباشرة، نحصي 14 مليون مؤمّن اجتماعي، وبإضافة المؤمّنين غير الأجراء، نصل إلى 30 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي”.

وأشار “ضيف الصباح” إلى أن بطاقة “الشفاء” في نسختها الثانية تتميز بخصائص في طاقة استيعاب المعلومات، حيث أصبحت أوسع وتتضمن 40 آخر وصفة طبية إلكترونية موصوفة، و400 آخر دواء إضافة إلى أكثر من 12 ألف صيدلية متعاقدة، و682 صانعي النظارات الطبية المتعاقدين، و36 عيادة للجراحة القلبية، وكذا 221 مركز لتصفية الدم، و119 عيادة توليد، و344 متعامل للنقل الصحي، و3827 طبيب معالج متعاقد، مشيرا إلى أن كل هذه الأرقام تدل على أن النظام المعمول به موسّع ويسمح بالتكفل بصفة كاملة وعلى كل التراب الوطني بالنسبة للمؤمّن لهم اجتماعيا.

وثمّن المسؤول مجهودات رئيس الجمهورية المبذولة في تجسيد التزاماته، لا سيما الالتزام رقم 42 المتعلق بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد، خاصة في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية عن بُعد والتي تقدّمها صناديق الضمان الاجتماعي وتماشيا مع مخطط عمل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الرامي إلى مواصلة تجسيد مشروع رقمنة جميع خدماته المقدمة عبر كافة مرافقه.