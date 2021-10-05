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اقتصاد

رفع حصة الجزائر من انتاج النفط خلال شهر نوفمبر القادم

الشروق أونلاين
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رفع حصة الجزائر من انتاج النفط خلال شهر نوفمبر القادم

تقرر، الإثنين، رفع مستوى انتاج الجزائر من النفط بـ10 آلاف برميل في اليوم بداية من شهر نوفمبر 2021.

وتقدر حصة الجزائر بـ 942 ألف برميل في اليوم خلال الشهر الحالي، وتقرر رفعها إلى 952 ألف برميل في اليوم في نوفمبر 2021.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم صدر بعد الاجتماع الوزاري الواحد والعشرون لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، فقد تقرر “اعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لدول أوبك والدول خارج أوبك”.

وأضاف ذات المصدر أنه تمت الموافقة خلال هذا الاجتماع على التعديل التصاعدي الاجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر نوفمبر.

وأشاد الاجتماع بالأداء الإيجابي لمستويات الامتثال الإجمالية التي سمحت باستقرار وتوازن سوق النفط، يضيف نفس البيان.

كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في الرابع من نوفمبر المقبل.

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