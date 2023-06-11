رفع حصة الجلفة من السكنات الريفية إلى 15000 وحدة سكنية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، برفع حصة السكنات الريفية المخصصة لولاية الجلفة من 4000 إلى 15000 وحدة.

وحسب ما جاء في بيان الاجتماع، فإن الحكومة تدرس “إعداد مقترح لترقية دوائر لبيض سيدي الشيخ، عين وسارة، ومسعد (بنفس الولاية) إلى ولايات منتدبة”.

واستعرضت الحكومة في اجتماعها السابق يوم الأربعاء، برنامجا تكميليا للتنمية بولاية الجلفة. وهو يتضمن عدّة مشاريع من أجل التكفل باحتياجات سكان الولاية وتحسين إطارهم المعيشي.

من جهة أخرى، أعطى الرئيس تبون توجيهاته للحكومة بإطلاق المزيد من التسهيلات لاستقبال أفراد الجالية في موسم الاصطياف، بما في ذلك ما يتعلق بأسعار التذاكر.

ولتقوية صلّة أفراد الجالية بالوطن الأم، وجّه الرئيس بتنظيم رحلة خاصة من قبل مسجد باريس، لفائدة 900 طفل وشاب، لزيارة مناطق سياحية مختلفة في الجزائر.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: