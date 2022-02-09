رفع حصة الشعير.. وزارة الفلاحة تتخذ إجراءات استثنائية

اتخذت وزارة الفلاحة إجراءات استثنائية تتعلق برفع حصة الشعير المدعم خلال شهر فيفري الجاري، لتمكين مربي الأغنام والإبل والخيل بتوفير كميات كافية من الأعلاف.

وأوضح بيان للوزارة، الأربعاء، أنه تم رفع حصة الشعير التي يستفيد منها مربو الأغنام والمقدرة بـ 300 غرام إلى 1 كلغ في اليوم للنعجة الواحدة.

كما تم رفع الحصة اليومية الموجهة للإبل من 2 كغ إلى 4 كلغ للرأس، في حين ارتفعت حصة قطيع الخيل إلى أربعةكغ للرأس في اليوم بعدما كانت 2 كغ.

وأضاف البيان أنه سيتم توزيع الكميات الإضافية من مادة الشعير المدعم على أساس قائمة المربيين التي تقوم بإعدادها اللجان على المستوى المحلي وفقا للإجراءات المعمول بها.

وأوضحت الوزارة أنها سترسل هذه القائمة إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة المكلفة بتوزيع أغذية الأنعام المدعمة من طرف الدولة على المربيين المعنيين.

كما يمكن للمربين الاستفادة من الأعلاف المركبة من مادة الشعير في إطار نظام الثلاثية (الديوان الوطني لتغذية الأنعام، الجزائرية للحوم الحمراء، والمربين).

كما ذكر البيان أنه بعد ارتفاع سعر الشعير على مستوى السوق الدولية الذي بلغ ما قيمته 4000 دينار للقنطار قامت السلطات العمومية مؤخرا برفع السعر المدعم لمادة الشعير من 1500 دج للقنطار إلى 2000 دينار للقنطار.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الثلاثية هو اتفاق شراكة تم إبرامه بين الجزائرية للحوم الحمراء و الديوان الوطني لتغذية الأنعام و الفدرالية الوطنية للمربيين، يسمح للمربي ببيع إنتاجه من الأغنام عن طريق المذابح الكبرى التابعة للجزائرية للحوم الحمراء مقابل الاستفادة من الأعلاف المدعمة و المرافقة الصحية لماشيته.