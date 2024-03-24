رفع حصة ولاية تيسمسيلت من السكنات الريفية إلى 15 ألف وحدة سكنية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، برفع حصة ولاية تيسمسيلت من صيغة السكنات الريفية، من 3 آلاف إلى 15 ألف وحدة سكنية.

وتناول اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقده الرئيس تبون اليوم، عروضا حول متابعة تنفيذ البرامج التكميلية للتنمية بولايات خنشلة، تيسمسيلت، الجلفة، وتندوف.

كما تطرق الاجتماع، إلى التقرير المرحلي الخاص بالإحصاء العام للفلاحة. وبرنامج إيصال الكهرباء للمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاط.

وفي الشأن الدولي، ثمن رئيس الجمهورية “الأداء المُشرّف للبعثة الدبلوماسية الجزائرية، وعلى رأسها المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع”.

وفي قطاع الشباب والرياضة، تناول اجتماع مجلس الوزراء، عرضا حول إلى وضعية التحضيرات الخاصة بالألعاب الأولمبية 2024.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: