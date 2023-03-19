رفع رأسمال صندوق التعاون الفلاحي بنسبة 45 بالمئة

أعلن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يوم الأحد، عن رفع رأسماله الاجتماعي بنسبة 45 بالمائة، من 5.5 إلى 8 مليار دينار.

وجاء هذا الإجراء، حسب بيان للصندوق، تماشيا مع الأهداف المسطرة ضمن مخططه الاستراتيجي للفترة ما بين 2020 و2024.

وذكر البيان أن الجمعية العامة الاستثنائية للصندوق، التي اجتمعت يوم 16 مارس الجاري، قررت المباشرة في رفع رأس المال الاجتماعي بنسبة 45 بالمائة.

وأصبحت هذه العملية ممكنة، بفضل “الصحة المالية الجيدة التي يتمتع بها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وتطور نشاطه، وفائض نتائجه المسجّلة خلال السنوات الماضية”، يضيف البيان.