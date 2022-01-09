رفع سعر الخبز.. صدور أول تحذير رسمي

حذر والي ولاية معسكر عبد الخالق صيودة، الأحد، الخبازين من رفع سعر الخبر العادي الذي لا يتجاوز 10 دج، مشيرا إلى أن أي زيادة تبقى خارج إطار القانون، دون قرار من وزارة التجارة.

ونشرت الصفحة الرسمية لولاية معسكر بيانا جاء فيه: ينهي السيد عبد الخالق صيودة والي ولاية معسكر إلى كافة علم كافة مواطنات ومواطني ولاية معسكر أن سعر بيع الخبز العادي مقنن بـ 10دج للخبزة وأي رفع لسعره المقنن يبقى خارج الأطر والقوانين المعمول بها.

وأوضحت: “في حين تحتفظ مصالح الولاية ممثلة في مصالح التجارة بحق المتابعة القضائية ضد كل صاحب مخبزة عبر إقليم الولاية يرفع سعر الخبز العادي لأكثر من 10 دج”.

وأضافت: “في حين يدعوا السيد والي الولاية مواطنات ومواطني الولاية للتبليغ عن أي مخبزة ترفع سعر الخبز العادي عن سعره المقنن”.

وتابع: “هذا في إنتظار ما يسفر عنه لقاء مملثي المخبزات على المستوى الوطني مع مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات”.