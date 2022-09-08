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الجزائر

رفع سعر الكتاب المدرسي.. بلعابد يوضح

الشروق أونلاين
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رفع سعر الكتاب المدرسي.. بلعابد يوضح
أرشيف
كتب مدرسية

نفى وزير التربية عبد الحكيم بلعابد رفع سعر الكتاب المدرسي، مشيرا إلى أنه تقرر إبقاءه بنفس سعر العام الماضي.

وقال بلعابد، الخميس، خلال افتتاح أشغال ندوة وطنية حول تقييم تحضير الدخول المدرسي، أن الوزارة قررت الإبقاء على سعر الكتاب المدرسي رغم ارتفاع سعر الورق في الأسواق الدولية.

وتابع وزير التربية قائلا إن كل العنوان المدرجة في النظام التربوي من الابتدائي إلى الثانوي تمت رقمتنها ووضع نسخة رقمية منها سيستعان بها لتخفيف ثقل المحفظة واعتمادها في الألواح الالكترونية وستمكن التلميذ والأولياء من متابعة دروس أبنائهم بواسطتها.

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