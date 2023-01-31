رفع عدد الإجازات إلى 30 لكل ناد

الرابطة الثانية لكرة القدم

وافق المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) على رفع عدد إجازات أندية قسم الهواة (أكابر) من 27 الى 30 إجازة، حسب ما كشفت عنه الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة في بيان لها.

وتم اتخاذ القرار خلال آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي، المنعقد الأحد بالجزائر العاصمة، وفق ما أورده نفس المصدر.

وحددت رابطة الهواة مرحلة الانتقالات الشتوية (الميركاتو) من 20 يناير إلى 10 فيفري القادم. أما فيما يخص بطولة الرابطة الثانية، فستعود إلى النشاط يوم الجمعة 3 فيفري، بإجراء أولى مباريات مرحلة الإياب.