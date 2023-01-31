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رياضة
الرابطة الثانية لكرة القدم

رفع عدد الإجازات إلى 30 لكل ناد

ع.ع
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رفع عدد الإجازات إلى 30 لكل ناد

وافق المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) على رفع عدد إجازات أندية قسم الهواة (أكابر) من 27 الى 30 إجازة، حسب ما كشفت عنه الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة في بيان لها.

وتم اتخاذ القرار خلال آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي، المنعقد الأحد بالجزائر العاصمة، وفق ما أورده نفس المصدر.

وحددت رابطة الهواة مرحلة الانتقالات الشتوية (الميركاتو) من 20 يناير إلى 10 فيفري القادم. أما فيما يخص بطولة الرابطة الثانية، فستعود إلى النشاط  يوم الجمعة 3 فيفري، بإجراء أولى مباريات مرحلة الإياب.

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